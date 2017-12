Tunisie: En queue de poisson !

En effet, le bureau directeur de l'ESZ impute l'entière responsabilité à la FTF qui a été avisée quelques jours avant le match lorsque le secrétariat du club avait adressé une lettre à la LNF dans laquelle on la mettait en garde contre la désignation d'un des cinq arbitres nommés dans une liste noire et il préfère que la partie soit dirigée par un arbitre international, tellement son enjeu est important pour les deux équipes.

Dans la même lettre, il se demandait pourquoi on ne retransmettait pas ce match à la télévision pour servir de référence en cas de besoin. La demande a été refusée. Sous pression de leur public, les responsables du club ont boycotté la réunion sécuritaire qui se tenait la veille du rendez-vous.

A fleur de peau !

Le jour du match, tout le monde était sur ses nerfs, aussi bien sur le terrain que dans les gradins. Les arrêts de jeu se sont multipliés et chaque appréciation de Yosri Bouali enflammait les gradins d'où fusaient obscénités et grossièretés des deux clans. Au cours du match, on sentait bien qu'un incident malveillant allait se produire. A la 43', une attaque a été menée par l'USBG. Un des leurs tomba dans la surface de réparation et Yosri Bouali siffla le penalty.

C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Le terrain a été envahi par quelques civils ainsi que par les forces de l'ordre. Jets de pierres et gaz lacrymogène.

Le jeu s'arrête 17 minutes puis Jaziri exécute le coup de réparation et marque. L'arbitre désigne le centre et siffle la fin de la mi-temps. Les contestations s'amplifient encore plus, 25 minutes durant puis Yosri Bouali regagne les vestiaires sous haute protection. Là, il déclare avoir été agressé à la jambe gauche et il ne peut plus continuer.

Le quatrième arbitre a refusé lui aussi de prendre la relève. La partie est arrêtée. «Mission accomplie ! C'est honteux pour le foot tunisien!», a dit le président de l'ESZ qui était sur scène. Il a fait appel à un médecin et à un huissier notaire.

Les deux équipes étaient sur le terrain. Le complexe sportif de Zarzis est équipé d'éclairage public et les agents de l'ordre, assez nombreux, ont dit être capables de veiller à la sécurité de tous les présents pour que la rencontre se poursuive dans de bonnes conditions.

Seul Bouali a tenu bon pour arrêter la partie ! Le soir-même, les membres du comité de l'ESZ se sont entretenus dans le local. Ils auraient décidé de présenter une démission collective et de se retirer de la compétition .