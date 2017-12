Madagascar: Région Antsinanana - Une coopération à long terme pour améliorer la gouvernance locale

Le président national du TIM n'exclut pas une nouvelle crise politique au cas où on l'empêcherait de… Plus »

D'après la Région, il s'agit, non seulement, de mobiliser les collégiens et les lycéens pour les inciter à participer activement au développement de la Grande-île, mais également de favoriser la communication entre les dirigeants et les dirigés.

Périodiques. Les actions et les projets menés dans le cadre de la coopération décentralisée entre les deux régions ne concernent pas uniquement les dirigeants et les acteurs de l'économie, d'après les explications.

D'après les élus locales de Toamasina, cette coopération a déjà permis de nombreuses réalisations dans le domaine de la sécurité alimentaire, du développement de l'agriculture, du renforcement de capacités des jeunes et des dirigeants locaux, ainsi que d'autres activités culturelles touristiques, sanitaires, etc.

Toamasina mise sur le renforcement institutionnel et l'accompagnement de la structuration des politiques publiques, pour accélérer son processus de développement. Mise en œuvre depuis 2008, la coopération décentralisée entre la région Atsinanana et la région Normandie en France est axée sur ce volet.

