Madagascar: Mise à jour des listes électorales - Donner plus de latitude aux « Fokontany »

La plus connue est celle du défunt Ratsimandrava Richard qui a mis en avant la « doctrine du Fokontany ». Nonobstant la non-réalisation de cette doctrine due à sa mort , les débats y afférents sont loin de tomber aux oubliettes. Et pire, les « Fokontany » sont devenus des leitmotivs de propagande au même titre que la décentralisation.

Effectivement, selon le même décret, la tenue et la présence aux assemblées générales des « Fokontany » sont bel et bien obligatoires. Sauf qu'actuellement, peu de citoyens s'y intéressent. La plupart y dépêchent des représentants. Faut-il rappeler que la lutte pour l'autonomisation des « Fokontany » ne date pas d'aujourd'hui.

Sur ce point et en rapport avec les élections en général, et les listes électorales en particulier, l'association Gasikara Maitso, avance la proposition selon laquelle chaque « Fokontany » devrait effectuer une assemblée générale pour être à même de booster les sensibilisations relatives à l'inscription sur les listes électorales.

Donner plus de latitude aux « Fokontany » au niveau de la confection, de la mise à jour et de la vérification des listes électorales, c'est ce que souhaite vivement l'association « Gasikara Maitso » dont le secrétaire général n'est autre que Roméo Razafindrasata. En effet, et selon le décret n°2009-890 du 2 juillet 2009 fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions des Fokontany, ces derniers demeurent des subordinations administratives, sous tutelle des circonscriptions administratives, en l'occurrence des districts.

