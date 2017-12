Madagascar: Ambatovy - Appui au transfert de gestion d'une zone forestière

Le président national du TIM n'exclut pas une nouvelle crise politique au cas où on l'empêcherait de… Plus »

« Ambohimanarivo Ala Maintso », ont signé, en début du mois de décembre 2017, le contrat de transfert de gestion de plus de 1.600 ha au total, lequel contrat est renouvelé pour une durée de trois ans. A noter que deux autres COBA de la commune rurale Morarano Gare, Telomira et Velonaina, ont également renouvelé leur contrat de transfert de gestion cette année.

Ainsi, la compagnie appuie la mise en place du contrat de transfert de gestion à ces COBA, assure leur encadrement technique dans la réalisation de la gestion proprement dite de ces ressources naturelles et les soutient dans leurs activités génératrices de revenus, dans le but de réduire leur dépendance aux ressources forestières. Trois d'entre elles, toutes basées dans la Commune rurale d'Ambohibary, à savoir, « Ezaka sy Fandrosoana », « Miaro ny Tontolo Iainana », et

