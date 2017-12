Madagascar: Spectacle de magie - De l'illusionnisme avec Max à l'HDA

Le président national du TIM n'exclut pas une nouvelle crise politique au cas où on l'empêcherait de… Plus »

Un endroit convivial qui met en avant les événements culturels dans le but de divertir un large public. Le rendez-vous où il faut être pour ceux qui voudraient marquer la fin de l'année dans la joie et l'émerveillement.

Pour donner plus de sens au spectacle, le public est d'ailleurs invité à participer puisque le jeune homme va faire ses tours entre la scène et les tables des convives.

De la magie pour les fêtes ! Ce 31 décembre, Max, un jeune illusionniste français va émerveiller les noctambules. Alliant à la fois dextérité et originalité, le magicien a plus d'un tour dans son sac pour bluffer l'assistance.

