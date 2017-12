Madagascar: Notation Coface - Madagascar, toujours dans la catégorie des pays à risque

Le président national du TIM n'exclut pas une nouvelle crise politique au cas où on l'empêcherait de… Plus »

Conférence des bailleurs. Et pourtant, cette confiance est en train de s'établir de nouveau. Surtout depuis la conférence des bailleurs et des investisseurs qui s'est tenue, il y a un an à Paris. On rappelle en effet que plus de 6 milliards USD d'engagements d'investissements ont été annoncés au cours de cette rencontre.

« Il est fréquent que des groupes d'intérêts cherchent à tirer des gains financiers en exploitant le processus électoral et que le risque d'instabilité freine l'activité privée et affaiblisse la mise en œuvre des réformes, ce qui amène souvent à des dérapages budgétaires », note ce bailleur de fonds.

Avant 2016, Madagascar était placé par la notation COFACE à la classe C, c'est-dire, un pays à risque moyen. Par la suite, la Grande-île a été déclassée et était passée dans la classe D, c'est-à-dire dans la catégorie des pays à risque élevé pour les investissements.

