Cote d'Ivoire: AAFY - Le président Bolou Légré "Titillo" promet de grandes retrouvailles ce dimanche 31 décembre

Outre les anciens joueurs vivant sur le territoire national, beaucoup d'expatriés sont attendus. Et comme l'année dernière, le stade de l'espace "CP1" sis à la Sicogi, pourrait bien refuser du monde si Zézéto, Kéita Fadel, Brindou Jeannot, Paul Eric Dagbéi, Aka Konin, Lago Patrice Grogbo, Liéhoun Tata, Bato Blé Cyprien, Tiéro Omer, Bi Koué Athanase, Abdoulaye Traoré, Obou Pathé et autres Komara Yacouba répondaient à l'appel.

Selon le président de l'Aafy, ce sera une occasion pour les plus jeunes de faire de plus amples connaissances avec leurs illustres prédécesseurs. « Je profite de l'occasion pour inviter les anciennes gloires du football ivoirien, à savoir Zohoury Faustin, Kobina Kouma, Kalet Bialy et autres Moh Emmanuel qui nous ont toujours soutenu par leur présence », a-t-il insisté.

