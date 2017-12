Cote d'Ivoire: Bédié aux Ivoiriens - "Apprenons à être plus humbles et moins égoïstes"

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), Aimé Henri Konan Bédié, dans son message de nouvel an, appelle les Ivoiriens à l'union et à la cohésion. « Apprenons tous à penser plus aux autres qu'à nous-mêmes, en un mot, apprenons à être plus humbles et moins égoïstes », a conseillé le sphinx de Daoukro.

Pour lui donc, « nous sommes condamnés à vivre ensemble ». En ce qui concerne l'avenir du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Bédié se veut confiant.

« 2018 sera l'année charnière pour la consolidation de notre union qui nous aura valu tant de victoires. Voyez-vous, nous sommes condamnés à vivre ensemble. J'observe que les échéances électorales à venir de 2020 continuent d'occuper toutes les pensées au point de cristalliser les positions des uns et des autres », dit-il.

Le président Bédié a conclu en souhaitant ses vœux de nouvelle année à « toutes et à tous, et que la paix s'installe définitivement dans vos foyers et dans nos cœurs ».