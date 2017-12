Cote d'Ivoire: Ligue1 (13è journée) - L'Asec termine en beauté face au Sporting de Gagnoa

Très riche en rebondissements, Touré Ahmed et l'Asec ont réussi à faire plier le "fromager" bleu et jaune (3-2). Grâce à cette 11è victoire, les Mimosas (34 points) creusent ainsi l'écart entre ses poursuivants directs que sont l'Afad (22 points), Gagnoa (21 points) et le surprenant promu Bouaké Fc (21 points) qui s'accroche au trio de tête.

Le rideau est tombé le vendredi 29 décembre 2017, sur la dernière opposition de la 13è journée de la Mtn Ligue1. Et le public qui a effectué le déplacement pour voir le derby entre l'Asec mimosas, solide leader du championnat national et le Sporting club de Gagnoa, n'a pas boudé la rencontre.

