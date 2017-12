Afrique: CHAN 2018 - Avec Rigobert Song à leur tête, les Lions Indomptables vont à la conquête de l'Atlas

L'avenir immédiat étant donc le CHAN 2018. Pour monter sur la première marge du podium, la sélection camerounaise doit commencer par franchir le premier tour de la phase finale. Rigobert Song et sa troupe joueront le premier tour dans le groupe D en compagnie du Congo, Angola et Burkina Faso.

« Mon rêve c'est de gagner des titres. Ce fut mon rêve en tant que joueur. J'en ai eu Dieu merci, et maintenant que je suis encadreur je remets ça. Tout comme mon vœu est de permettre aux enfants que j'ai sous la main de croire en eux et en l'avenir ».

Hier footballeur de haut niveau, reconverti dans l'entraînement aujourd'hui, le vainqueur des CAN 2000 et 2002, ne pose aucune limite à ses ambitions.

