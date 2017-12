Angola: Le Chef de l'Etat souhaite une année de bonheur et de prospérité pour le pays

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souhaité vendredi que l'année 2018 soit bonne pour le pays, et apporte bonheur et prospérité aux citoyens et familles angolaises.

Le Chef de l'Etat angolais a tenu ces brèves déclarations en réponse au message qui lui été adressé par le Vice-président de la République, Bornito de Sousa lors d'un dîner.

"Je profite de l'opportunité pour souhaiter à tous qui sont présents des bonnes fêtes, et que l'année 2018 soit une année prospère et meilleure que 2017, et qu'elle apporte plus de bonheur et de prospérité », a-t-il dit.