Angola: Le Président de la République correspond à l'expectative

Luanda — Le Vice-président de la République, Bornito de Sousa, considère qu'il règne dans le pays et à l'étranger une grande et positive expectative autour du Chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

« Après trois mois, l'opinion générale est positive, et est pratiquement du sens commun que si les élections avaient lieu aujourd'hui, le résultat électoral en sa faveur serait plus expressif, et sa légitimité encore plus renforcée », a déclaré Bornito de Sousa, vendredi, dans son discours prononcé à la cérémonie de présentation des vœux de fin d'année au Président de la République.

Selon lui, la rapide affirmation et l'élection de João Lourenço ont crée une forte expectative dans le pays et à l'étranger, et quant à l'autonomie, le leadership et le sens de l'Etat, le nouveau Président imprimerait le plus haut leadership politique en Angola.

Il a dit que dans les conditions macroéconomiques difficiles, la préoccupation sur la transparence, la moralisation de l'Etat, la société, l'abandon de la dépendance économique du pétrole, la relation des institutions démocratiques, la gouvernance locale, les élections locales et la réduction des asymétries régionales marquent déjà la différence qui lui a été demandée durant la campagne électorale.

"Les signaux sont de plus en plus visibles pour la promotion de l'égalité des opportunités économiques et des entreprises, la création de l'entreprenariat angolais et l'encadrement de l'économie informelle », a-t-il indiqué.

Il a encore énuméré la création d'une classe moyenne robuste, la modernisation de l'Etat et de l'administration publique, le choix porté aux jeunes, la dignité de la femme angolaise et amélioration de la qualité de vie des angolais en général comme tant d'autres aspects sollicités.

Concernant les actions du Président de la République, Bornito de Sousa a fait remarquer qu'elles étaient considérées par les uns trop accélérées, pour les autres très éloignées des directives, et encore il y a de ceux qui pensent que certaines se placent à la frontière de la fracture de l'unité, motif des incompréhensions et des inconforts naturels.

Pour lui, l'action du Président de la République se base sur les prémices électorales contenues dans la stratégie du leader et dans le programme du gouvernement du MPLA pour la période 2017-2022, et oblige l'engagement des citoyens, des communautés et des entreprises pour sa « bonne exécution », en vue de corriger ce qui va mal et améliorer ce qui va bien.