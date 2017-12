Ile Maurice: Que sont-ils devenus ?

Plus de Rs 3 milliards de drogue saisie, plusieurs trafiquants derrière les barreaux... L'année 2017 a… Plus »

À la scission du MMM en mars 1983, il se range aux côtés de sir Anerood Jugnauth et se retrouve parmi les fondateurs du Mouvement socialiste militant. Le député devient également ministre du Travail. Toutefois, aux élections d'août 1983, il connaît la défaite et se retire de la politique active.

Le Mauricien est rentré au pays en 1974. Il commence alors à effectuer des recherches et a publié plusieurs livres et articles sur l'Histoire de Maurice.

Le Dr Sateeanund Peerthum, originaire de Lallmatie, a fait ses études à Moscou et y est resté pendant une décennie. Durant ses années universitaires, il a fait la connaissance de feu Cheddi Jagan, politicien guyanais, plus tard Premier ministre et président de son pays, pour lequel il a une grande amitié.

«Les esclaves avaient travaillé à la construction de cet édifice. Ils ont aussi participé à la construction des routes. C'est cela l'urbanisation. Le musée de l'esclavage devrait être à PortLouis et non ailleurs.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.