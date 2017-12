Cote d'Ivoire: Mugef-Ci - La lutte contre les fraudes au cœur du programme

Nous avons déjà instruit la direction générale, à étudier d'une part les conditions de prise en charge des fonctionnaires en attente de leur premier mandatement et d'autre part, à étudier les conditions pour rendre possibles les prescriptions des infirmiers et sages-femmes chefs de poste »,a envisagé Mesmin Komoé .

Dans un souci d'efficacité afin de donner plus de satisfaction aux mutualistes, il est envisagé la prescription des bons par les infirmiers et sages-femmes. « L'amélioration de l'accès aux prestations par la correction de certaines injustices et la modernisation allant jusqu'à la dématérialisation n'est pas une vue de l'esprit.

Elle mérite d'avoir son premier centre d'optique. Elle mérite d'accroitre son patrimoine par la réalisation d'un complexe immobilier comprenant réceptif hôtelier, salles spécialisées, bureaux, laboratoires et cabinet médicaux et un centre commercial », a-t-il ajouté.

