Une opération de la Police Nationale vient de mettre hors d'état de nuire, huit (08) individus appartenant à deux (02) importants gangs qui sévissaient au niveau du district de la ville d'Abidjan et des villes de l'intérieur, dans les domaines du braquage à main armée, l'attaque de commerce, de domicile, d'établissements financiers, mais également le vol en réunion.

En cette période de fin d'année, les différentes actions de sécurisation et opérations de recherche initiée par les services de la Police Nationale au cours de ces derniers mois, ont été couronnées de succès et, ont porté un coup dur au grand banditisme Abidjanais.

Début novembre, de nombreux braqueurs dont ceux du fourgon de la SOTRA à Port Bouet, au nombre desquels figuraient les évadés du Palais de Justice du plateau, également auteurs de l'attaque d'un commissariat de police dans le quartier populaire d'Abobo où ils, se sont emparés d'armes, ont été appréhendés.

Dans la même période , les éléments de la brigade de recherche et d'investigation (BRI) de la Police Nationale, ont aussi procédé à l'arrestation du meurtrier du sergent de police Koffi Yao Esai, tué en août dernier à Yopougon, et ont surtout permis de mettre hors d'état de nuire, deux (02) principaux acteurs présumés du grand banditisme organisé à Abidjan dont l'activité consistait à l'opérationnalisation des actes de criminalité et la fabrication d'armes à feu.

C'est le lieu de rappeler que pour la sécurisation des populations ivoiriennes en cette période de fin d'année 2017, la Police Nationale résolument engagé dans la lutte contre le grand banditisme à Abidjan et dans les villes de l'intérieur, travaille avec beaucoup de professionnalisme et d'abnégation, à la sécurisation des biens et personnes pour créer un environnement sécurisé.

Retenons que les membres de ces gangs sur qui des armes à feu et des munitions ont été saisies, sont à l'origine de nombreuses attaques perpétrées depuis quelques mois et qui, ont occasionné d'énormes préjudices financiers et matériels.