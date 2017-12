Tunisie: CSS-ESS - Pour la suprématie

Mais à quand le décollage des deux équipes sfaxiennes, l'USTS et l'ASPTTS toujours en bas. Un éventuel réveil sera d'un grand apport sur le côté moral et leur permettra de croire en leurs chances dans l'opération sauvetage.

On s'attend à une domination de l'EST qui reste à l'écoute de la Saydia pour qu'elle soit seule aux commandes de la poule B.

La Saydia n'a pas l'intention de lâcher prise en si bon chemin. Il est vrai qu'elle part favorite pour s'en sortir du derby banlieusard, mais les Marsois ont des atouts certains et difficiles à manier à domicile et veulent réduire l'écart à trois points du dauphin. Une chaude empoignade en perspective. Tout comme à Sfax entre les deux protagonistes, Club Sfaxien et Etoile du Sahel.

Promesse d'un grand spectacle. Le public ne manquera certainement pas un tel débat de titans, et vibrera sur de belles actions spectaculaires. Serait-ce l'échappée du CSS, un leader qui roule à grande vitesse ou le coup d'éclat de l'ESS lui permettant de rejoindre son adversaire du jour en tête de la première poule.

Attention à la marche, et surtout pour l'Etoile car en cas de défaite (par 0-3 ou 1-3) elle rétrogradera en troisième position derrière la Mouloudia, capable ce soir de s'imposer

. Auréolés de leur exploit en supercoupe, les Etoilés entreront en lice dans la phase retour avec la ferme intention de faire briller leurs couleurs et se propulser à la première place sans jamais la quitter. Leurs cartes sont en règle et le moral au beau fixe. Marouène Garci et consorts ne se présenteront pas à Sfax en victimes expiatoires.