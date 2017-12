Congo-Brazzaville: Citoyenneté et emploi - Une rencontre pour conscientiser les jeunes de Bacongo

La mairie du 2e arrondissement de Brazzaville a organisé, le 29 décembre, en partenariat avec l'association Jeunesse développement et progrès (JDP), la première édition du forum de conscientisation des jeunes sur le thème : « Citoyenneté, formation et emploi : défis à la promotion de la jeunesse congolaise ».

Le forum tenu à Bacongo, le premier du genre, a regroupé une centaine de personnes en majorité des élèves. Il a été un véritable lieu d'échanges autour de quelques sous-thèmes retenus dont: formation qualifiante et emploi; rôle de l'entrepreneuriat dans le développement économique du Congo.

Ces communications ont été développées par des experts du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi ainsi que celui en charge des Petites et moyennes entreprises.

Circonscrivant le contexte de cette activité, le président de l'association JDP, Gislain Armel De N'Simba, a rappelé que la formation, la citoyenneté et l'emploi incarnaient de nombreuses valeurs. Il s'agit notamment des valeurs de respect mutuel, de respect de la chose publique, de considération de la justice et de l'autorité judiciaire ainsi que de l'autorité de l'Etat.

Ces valeurs sont gravement aujourd'hui mises à mal dans les sociétés, a-t-il dit, précisant que le Congo n'est pas le seul concerné, ni le plus atteint par ce fléau devenu planétaire.

Selon lui, le civisme, la citoyenneté et l'emploi des jeunes sont des valeurs cardinales à la démocratie et au progrès économique, social et culturel qui ne peuvent se conjuguer avec l'incivisme. Insistant sur l'incivisme, il a indiqué que le phénomène est actuellement vécu en ville tout comme en campagne.

Le président de la JDP a également épinglé quelques antivaleurs qui sont devenues légion dans la société congolaise. Il a, entre autres, cité le non-respect des panneaux de signalisation, l'érection des barricades par des jeunes pour protester contre l'arrestation d'un des leurs par les services de sécurité après avoir commis des actes criminels à l'endroit d'une jeune fille.

« L'incivisme, ce sont encore ces jeunes qui, sans chercher à comprendre, incendient un véhicule qui vient de percuter mortellement une dame.

Ce sont ces jeunes élèves de Bacongo et Ngamakosso qui séquestrent leur proviseur dans son bureau ou dans les toilettes du lycée. Nous voyons chaque jour des citoyens qui défient l'Etat et ses institutions; que ce soit de façon organisée ou non. », a dénoncé Gislain Armel De N'Simba.

Participer à l'éducation et à l'encadrement de la jeunesse

D'après lui, toutes ces mauvaises pratiques ont des conséquences multiples parmi lesquelles des pertes en vies humaines consécutives à la délinquance criminelle sur les routes et dans les familles.

Les autres conséquences étant les violences scolaires, les affrontements entre éleveurs et agriculteurs, les oppositions fratricides pour conquérir un fauteuil de chef coutumier ou arracher un lopin de terre.

De son côté, l'administrateur-maire de Bacongo, Simone Loubienga, a souligné que l'organisation du forum de conscientisation des jeunes n'était pas un fait fortuit.

Elle traduisait, en effet, l'importance de cette couche de la population dans le développement et le devenir du pays. « Les aînés que nous sommes avons souvent une perception négative de notre jeunesse.

Nous la reprochons plusieurs maux : incivisme, paresse, délinquance, impolitesse. Les maux que nous reprochons à notre jeunesse ne sont pas une fatalité, mais ensemble, nous pouvons y remédier et tirer profit du dividende démographique qu'elle représente », a-t-elle déclaré, estimant que tout le monde devrait participer à l'éducation et à l'encadrement de la jeunesse.