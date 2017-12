Tunisie: L'association Shams dans le viseur

Et si on se retrouvait pour célébrer ensemble la nouvelle année 2018 ? Danser ensemble le 1er… Plus »

M. Tlich a repris la parole pour mettre en avant la formation des cadres religieux, l'amélioration des structures de culte et l'évolution du discours religieux pour devenir partie intégrante de la stratégie de lutte antiterrorisme et contre toute forme d'extrémisme.

Aussi, est-elle acquise ou innée ? A défaut d'accouplement et de procréation, analyse-t-il, il n'y aurait plus d'espèces humaines dans un siècle. Ceci étant, cet état de stérilité freine naturellement la longévité des êtres humains.

En plus du bien-fondé constitutionnel, l'imam s'est référé, dans ses arguments dénonciateurs, à des versets coraniques et des extraits du Hadith. D'après lui, ce que défend l'association n'est point législatif, portant atteinte à la charia. Et de jurer qu'il n'est plus question de garder le silence : « Que cette association soit interdite de continuer à agir contre la morale et les bonnes mœurs ».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.