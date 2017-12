Congo-Kinshasa: Céni - Les premières machines à voter attendues à Kinshasa le 8 janvier 2018

D'après lui, ces retards ne pourront pas impacter la suite des opérations. Et d'indiquer que le fichier électoral sera présenté à la session parlementaire de mars. « Si les questions et les soupçons demeurent, on passera à l'audit dudit fichier », a-t-il promis.

Les huit premières arrivent à Kinshasa le 8 janvier 2018. C'est aussi au mois de janvier qu'on aura environ deux cent cinquante autres machines et avant le mois de juin, il y en aura déjà un millier . Avant le 23 décembre, plus de 80% des Congolais auront expérimenté cette machine à voter. », a assuré le président de la Céni.

