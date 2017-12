Congo-Brazzaville: La Dynamique des anciens de Télé-Congo prépare sa sortie officielle

« Cette forme d'interpellation a suscité la prise de conscience des anciens de Télé-Congo et de la Télédiffusion du Congo à la retraite et en activité, pour tant soit peu, continuer d'apporter leur modeste contribution au bon fonctionnement des structures des médias de l'audiovisuel congolais », précisent-t-ils dans un communiqué adressée à notre rédaction.

Les initiateurs de cette association justifient leur démarche par le fait que le départ à la retraite progressif des agents de Télé-Congo et de la Télédiffusion du Congo n'a pas préparé les conditions d'une relève sûre et susceptible de pérenniser l'image de marque de cette prestigieuse institution.

Elle vise, entre autres, à aider les jeunes générations des médias de l'audiovisuel congolais à bien s'approprier la profession et l'organisation du travail ; entretenir l'unité des anciens de Télé-Congo et de Télédiffusion du Congo.

La Dynamique des anciens de Télé-Congo (DATC) qui fera prochainement sa sortie officielle a pour but la solidarité et l'entraide entre ses membres.

Reconnue par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation par le récépissé n° 194 du 20 juillet 2017, l'association apolitique et laïque, à caractère socio-professionnel, regroupe les anciens de la télévision nationale et de la Télédiffusion du Congo à la retraite ou en activité.

