Congo-Brazzaville: Distinction - Ils ont fait parler du Congo en 2017 !

Sacré Incroyable talent de l'Afrique en 2017, ce jeune Congolais au corps dépourvu d'os, dira-t-on, a ravi le cœur du public et convaincu les jurés par son incroyable souplesse, et jeu inédit qui frisait parfois la peur.

Parmi les start-ups de la nouvelle génération d'entreprises innovantes décidées à prendre part à la révolution verte et venues le montrer aux décideurs du climat, lors du One Planet Summit à Paris, figure celle de la Congolaise de la diaspora, Vanessa Mavila.

Féministe, courageuse et dynamique, la jeune congolaise est la première Africaine à débuter une découverte de la haute cuisine créative italienne. Créant des plats de la tradition italienne avec des touches africaines. Dans ses recettes, on respire le Congo et bien d'autres pays du continent africain en étant à table en Italie.

Prix du Jury, la reconnaissance pour la Congolaise de Brazzaville est bien là. Fanie Fayar a su faire l'unanimité avec une oeuvre un peu "folle" et très colorée, à l'image d'une "amazone", qui casse les codes de la chanson congolaise, et qui emballe tous les publics.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.