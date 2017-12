Tunisie: 90% des revendications satisfaites

Et si on se retrouvait pour célébrer ensemble la nouvelle année 2018 ? Danser ensemble le 1er… Plus »

De son côté, le député Hassine Yahiaoui a indiqué qu'il y a des progrès dans la mise en œuvre des différentes décisions gouvernementales annoncées au profit de Tataouine, imputant la lenteur observée dans la réalisation de certaines d'entre elles à la routine administrative et à la difficulté d'obtenir des crédits auprès de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises.

Il a réitéré l'attachement du gouvernement à honorer ses engagements en matière d'appui aux projets de développement et d'emploi, indiquant que les fonds nécessaires ont été mobilisés pour permettre à la société de l'environnement et de jardinage à Tataouine de procéder aux recrutements.

Il a ajouté que les projets de développement dans la région dans les domaines de la santé, de l'équipement, du transport et de l'agriculture avancent à un rythme soutenu, en plus du démarrage d'autres projets dans les secteurs du sport et de l'énergie.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.