Congo-Brazzaville: Cocktail de Noël - L'édition 2017 soutient les jeunes femmes et enfants démunis

« Ce n'est pas parce que l'eau coule qu'il faut la laisser couler en permanence, il faut plutôt la stopper, parce que bientôt il n'y aura plus d'eau douce disponible pour l'être humain. Dès lors, ça ne sera plus la guerre du pétrole mais celle de l'eau. Ce que nous devons éviter », a prévenu la responsable du projet.

Le but étant de prévenir et sensibiliser la population à la réduction de la consommation d'eau en fermant les robinets.

Parce que l'eau c'est la vie. L'être humain est composé à plus de 65% d'eau, c'est pour cela que nous avons besoin de boire plusieurs litres d'eau tous les jours. Nous ne pouvons pas tenir beaucoup plus que trois jours sans boire. D'où l'importance de l'eau.», a-t-elle soutenu.

« Les personnes que nous avions invitées se sont vraiment mobilisées pour cette belle cause que nous soutenons actuellement en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population, à savoir l'eau pour l'éducation et la santé des filles congolaises. », a-t-elle déclaré.

Placé sur le thème « L'eau pour l'éducation et la santé des filles congolaises », le Cocktail de Noël édition 2017, qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement sociétal de Radisson Blu M'Bamou palace hôtel, avec son partenaire le FNUAP, avait pour but de soutenir les jeunes femmes et enfants démunis en récoltant des fonds pour financer des kits de dignité.

