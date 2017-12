Tunisie: ESS-USM, le choc - L'attraction à Kairouan...

Le même jour, la salle de Sousse abritera, à partir de 17h00, le match de rattrapage ESS-USM comptant pour la 8e journée (groupe B). un choc haut en couleur, et qui va désigner probablement le leader de ce groupe avant le play-off.

On a une ESS qui essaye de rester au même palier après le départ de Ben Romdhane et qui mise sur la longue expérience de ses cadres, et une USM en plein élan après la troisième place au championnat d'Afrique des clubs.

On aura des duels tactiques très riches sur tous les plans de jeu. On aura une constellation de bons joueurs, tels que Selimene, Mouhli, Maghrebi, Toumi, ainsi que Venales, Lahiani, H'didane et Evarest. Ça vaut le détour !