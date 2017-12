Congo-Brazzaville: Cosmétiques - Viviane Moko sait oser !

La jeune congolaise a ouvert, le 23 décembre, une ligne de produits cosmétiques Essence de beauté. Une nouvelle empreinte de l'entrepreneuriat féminin à découvrir au cœur de Brazzaville.

De plus en plus de femmes se lancent sur le marché du cosmétique au Congo. Un marché à la fois concurrentiel et porteur. Ouvrir une ligne dans ce secteur, c'est vraiment oser !

Après une formation en marketing dans les produits cosmétiques de luxe, Viviane Moko a décidé d'entreprendre dans son pays d'origine.

Pour elle, « l'Afrique est une terre d'opportunités ». Forte d'une expérience de dix ans dans l'application des produits Essence de beauté, elle conseille ses clients grâce à une gamme variée.

« Depuis que j'ai découvert les produits Essence de beauté au cours d'un voyage aux États-Unis, c'était pour moi un rêve de commercialiser ces produits. »

L'espace « Essence de beauté » offre conseil et produits pour tout type de peaux. Dans sa maison de beauté, Viviane Moko nous explique les bienfaits de la crème collagène pour le corps et le visage - une crème éclaircissante très prisée au Congo et en Afrique.

Sa cible : la moyenne et la haute classe. « Je pense qu'il est important de cibler une certaine catégorie. Mais, tout de même, les produits Essence de beauté commercialisés partout sont des produits haut de gamme et non de luxe.

Naturellement, ma cible c'est la moyenne et la haute classe. Maintenant j'ai essayé d'adapter et de rendre au moins un produit accessible à toute la population, qui varie de 15 000 à 43 500 F CFA. Sinon la majorité de nos produits sont entre 15 000 et 25 000 F CFA», explique Viviane Moko.

Le secteur étant concurrentiel, la jeune dame mise plutôt sur le côté « porteur » . « Très optimiste », elle ne cache pas sa détermination. Par passion, sans nul doute. Malgré la concurrence, elle sait compter sur le temps pour faire connaître cette marque de cosmétiques.

«L'empire l'Oréal n'a pas été bâti en deux jours », lâche-t-elle. Même si les métiers de la beauté attirent davantage les femmes, il n'est pas facile de faire du chemin dans ce domaine, moins encore de se distinguer. Une aventure ou une success story, l'avenir nous en dira l'essentiel.