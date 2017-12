Tunisie: «Vent du Nord» sur nos écrans

L'avant-première aura lieu le 9 janvier à la Maison de la culture de Hammam-Lif, une sorte d'hommage et de reconnaissance que le cinéaste voudrait exprimer à sa banlieue natale, là où il a découvert et fait ses premiers pas dans le monde du cinéma.

La presse était presque unanime, «Vent du Nord »est «Un très beau film, intelligemment construit et délicatement accueillant». Avons-nous lu sur Nawaat, «La maîtrise générale et la profonde humanité du film font que «Vent du Nord» laisse des traces» (Africultures), «Une ode à l'instinct de survie». (Express FM)

«Le réalisateur dresse subtilement un tableau des conséquences de la mondialisation». (Mediapart)...

A partir du 10 janvier, le public pourra se faire sa propre idée et découvrir un cinéma nouveau signé par un jeune réalisateur au parcours passionnant.

Mattar est né à Tunis en 1980 et a débuté le cinéma au sein de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs, son court métrage «Le Cuirassé Abdelkarim» réalisé en 2003 annonçait déjà une nouvelle approche politique mais hautement artistique, une sorte de remake du «Cuirassé Potemkine» un film soviétique muet réalisé par Sergueï Eisenstein, sorti en 1925.

A partir de ce classique, Mattar fait sa propre version respectant l'esthétique et le genre pour le remettre au goût du jour avec une problématique actuelle qui est la migration clandestine.

Plus tard, il réalise son premier court métrage professionnel, le documentaire «Fils de Tortue» en 2005, puis coréalise avec Leïla Bouzid, le court métrage «Sbeh El Khir» (Bonjour). Il a réalisé quatre autres courts métrages «Da Gorgio» en 2006, «Condamnations» en 2010 et «Offrande» en 2011 et «Baba Noël» en 2012. «Vend du Nord» est son premier long métrage.

Voici le synopsis : Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis.

L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.