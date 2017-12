Tunisie: L'Ugtt appuie la stabilité politique

Et si on se retrouvait pour célébrer ensemble la nouvelle année 2018 ? Danser ensemble le 1er… Plus »

Evoquant la situation de la Société tunisienne des industries de pneumatiques (Stip), Taboubi a fait savoir qu'un accord a été conclu pour garantir les droits des ouvriers et mettre fin à la souffrance de 900 familles qui sont, sans salaires, depuis plus de 7 mois.

L'Union n'appui pas le gouvernement mais plutôt la stabilité politique et tous ceux qui ont le pouvoir d'assurer le développement de la Tunisie vers un avenir meilleur, a encore ajouté Taboubi, estimant qu'il n'est pas possible d'évoquer le succès d'une démocratie sans appliquer la loi et sans une justice fiscale.

Intervenant à l'ouverture du congrès de la Fédération générale des surveillants et des surveillants généraux à Hammamet, Taboubi a affirmé le rôle patriotique de la centrale syndicale dans une conjoncture politique et économique actuelle délicate.

