Ile Maurice: Sortie contre les nominés - Les propos de Lutchmeenaraidoo au politburo du MSM ?

Plus de Rs 3 milliards de drogue saisie, plusieurs trafiquants derrière les barreaux... L'année 2017 a… Plus »

Il a cité notamment les casinos de Maurice, l'aviation commerciale (Air Mauritius), la State Investment Corporation (SIC) et la Mauritius Duty Free Paradise. Sa sortie en a surpris plus d'un d'autant que sa sœur Rita Veerasamy est à la tête de la SIC et que les nominés politiques sont des proches du gouvernement.

«Pa koné ki pou kozé. Lépep ti pou aprésié ki to démisioné pou montré to mékontantman dé la sitiasion.» «Ki sa éléksion Arvin-la kipé tap dan latet, koumsa ou pé koul PM-la, boss ?»

Vishnu Lutchmeenaraidoo a tiré à boulets rouges sur les casinos de Maurice, Air Mauritius, la SIC et la Mauritius Duty Free Paradise, entre autres. Sa déclaration a embarrassé plus d'un du côté de la majorité.

