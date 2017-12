Burkina Faso: Commune de Boussé - Nicolas Sawadogo rend compte de sa gestion à Nabrabogo

Le Salon International de l'Environnement et des Energies Renouvelables de Ouagadougou (SIERO) a pour objectif la… Plus »

Son vœu le plus cher, a-t-il relevé, c'est de transformer Boussé en une commune émergente d'ici la fin de son premier mandat. Il a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la redevabilité et s'est réjoui des échanges fructueux que les autorités communales ont eus avec leurs administrés.

Du coup, les uns et les autres ont tenu à le lui rappeler cela, en l'invitant à tenir sa promesse. D'autres soucis et pas des moindres torturent l'esprit de la population du secteur n°4 de Boussé.

Au nombre des acquis, on peut citer entre autres, l'électrification de la maternité, la dotation de 5 moulins à grain aux femmes, la réhabilitation de forages, l'octroi de micro-crédits aux jeunes et aux femmes.

Même si on va vendre ses slips pour rembourser, on le fera sans pitié », avertit-il. A l'entendre, pas un seul jour de plus dans le paiement du crédit. « Les montants des crédits vont de 5 mille à 100 mille ; il faut que ceux qui vont prendre puissent rembourser en l'espace de trois mois pour permettre à d'autres personnes d'en bénéficier », dévoile-t-il.

Pour le maire Nicolas Sawadogo, ce projet lui a coûté environ un million et demi de francs CFA. Par ailleurs, il a mis sur la table, séance tenante, 500 mille FCFA au profit des jeunes et des femmes. De l'argent frais qu'il compte prêter à tout porteur de projets, remboursable sans intérêt. Une générosité sans commune mesure saluée par la population.

L'électrification du village est, selon lui, un ouf de soulagement et partant, une véritable révolution. Au lieu de rentrer à 19 heures comme d'habitude, il compte désormais vendre jusqu'à 22 heures. De plus, les élèves pourront profiter de cette lumière pour étudier la nuit, foi des bénéficiaires.

Les autorités municipales de Boussé ont eu une rencontre d'échanges et de concertation avec la population du secteur n°4 de la ville. Les échanges ont porté essentiellement sur le bilan à mi-parcours des actions du conseil municipal les nombreux défis qui restent à relever. L'occasion faisant le larron, les autorités ont profité inauguré un éclairage public à base d'énergie solaire, chose rendue possible grâce à la générosité du maire Nicolas Sawadogo.

