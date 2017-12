Ile Maurice: Post-partielle - Turbulences à l'horizon chez les mauves

Plus de Rs 3 milliards de drogue saisie, plusieurs trafiquants derrière les barreaux... L'année 2017 a… Plus »

Une autre source du BP mauve maintient qu'une secousse est plus que nécessaire pour réveiller certains. «La direction s'impose et il est temps de mettre de côté les intérêts personnels pour penser au bien-être du parti. Le MMM est un parti chargé d'histoire et il faut faire pour le mieux.»

«Il y a quelque chose qui ne va pas.» Le ras-le-bol des mauves se ferait sentir jusqu'au sein de certains comités régionaux du Mouvement militant mauricien (MMM), surtout après la défaite au no18. Si le discours de fin d'année de Paul Bérenger se voulait rassurant, ils sont plusieurs à ne pas être sur la même longueur d'onde avec le leader. Et cette fois, les mécontents se concertent entre eux et comptent bien faire entendre leur voix.

