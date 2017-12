Sénégal: Dialogue politique - Le Pur dénonce les blocages

Le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), appréciant sa participation au dialogue politique initié par le ministre de l'Intérieur, réitère les recommandations qu'il a formulées sur les points de discussion retenus dans le mémorandum ainsi que les exigences des concertations sur le processus électoral.

Pour corriger l'échec du gouvernement dans l'organisation des dernières élections et épargner le pays des crises pré et/ou post électorales, le Pur dénonce la stigmatisation dont fait l'objet une partie de l'opposition.

Les blocages notés dans le déroulé du dialogue politique ouvert par le ministre de l'Intérieur, le 21 novembre 2017, ne sont pas du goût du Pur.

Les partisans du Pr Issa Sall, soucieux de l'avancée démocratique du Sénégal, après avoir répondu à l'invitation de Aly Ngouille Ndiaye, ont dénoncé les agissements du gouvernement, la stigmatisation de l'opposition et la non prise au sérieux des recommandations que leur parti a formulées sur les points de discussion retenus dans le mémorandum ainsi que les exigences des concertations sur le processus électoral.

« Malgré la stigmatisation des acteurs politiques par le ministre de l'Intérieur, en divisant ceux-ci en trois pôles opposition, majorité et non-alignés », le Pur rappelle « avoir participé aux différentes rencontres du « pôle de l'opposition », réaffirmant ainsi son ancrage et son attachement à la consolidation de l'opposition sénégalaise », souligne un communiqué qui nous est parvenu.

Ces rencontres ont donné lieu à « un mémorandum portant sur les points de discussions retenus ainsi que les exigences des concertations sur le processus électoral », souligne la note.

Sur ce, le Pur dit fustiger « toute tentative du gouvernement à éliminer encore des adversaires politiques par le parrainage des candidatures et réaffirme que l'adoption du bulletin unique est une exigence démocratique pour des élections crédibles, libres et transparentes », poursuit le texte.

C'est pourquoi, face aux difficultés de nombreux Sénégalais à obtenir leur carte nationale d'identité ainsi que leur carte d'électeur, le Pur « en appelle à la responsabilité entière du président Macky Sall pour permettre aux Sénégalais de pouvoir exercer leurs droits et devoirs citoyens ».

En définitive, le Pur « interpelle l'opinion publique nationale et internationale sur la gravité de la situation politique au Sénégal dont les jalons de la crise sont en train d'être posés par un président de la République qui veut, à tout prix et contre tous, briguer un second mandat non pas par l'organisation d'une élection présidentielle crédible, libre et transparente, mais au contraire à travers une seconde tentative de fraude, de tripatouillage et de forcing, conclut le texte.