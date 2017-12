Sénégal: Exportations horticoles - Le pays dépasse 100.000 tonnes

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad et la… Plus »

Mais, en 2012, avec le démarrage des activités du réseau, une véritable progression a été notée et en 2016, de bons résultats ont été enregistrés en teneur de résidus de pesticides dans les fruits et légumes en termes de diagnostic sur le terrain.

Chef de la division de la législation phytosanitaire et de la quarantaine des plantes à la Dpv, Abdoulaye Ndiaye a affirmé que pour la filière mangue, 168 tonnes ont été mises en quarantaine aux frontières de l'Union européenne. Rapportées au volume total qui a été de 7.200 tonnes qui sont exportées, le taux de non conformité est de 0,90 %.

Un plan d'actions est en train d'être mis en place pour réduire ces notifications. Les acteurs ont estimé que le contrôle visuel a atteint ses limites objectives si bien que la Dpv veut effectuer des traitements de quarantaine tels que la fumigation et autres pour renforcer et compléter le contrôle.

