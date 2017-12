Sénégal: Cultures urbaines - Le projet Guédia-Mons trace ses sillons à Guédiawaye

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad et la… Plus »

En clair, le but du projet est de créer des échanges entre Guédiawaye et la ville de Mons en vue de développer le slam dans les deux localités.

Déjà, cinq animateurs ont ainsi été formés. Ils iront vers les écoles élémentaires et encadrer les enfants de manière à ce que les élèves savent écrire des textes et éditer des poésies qui seront distribuées dans les écoles. Il y a aussi le volet échanges de slameurs.

A les en croire, ledit projet vise, à travers la prise en compte des préoccupations du domaine des arts urbains (slam, danse, musique, et théâtre..), à dynamiser le secteur et à renforcer ses cadres d'expressions.

Dans le cadre du Projet Passerelles Guédia-Mons 2017-2019 (coproduit par Mars, Mons arts de la scène - Belgique et le Théâtre de la Rue - Sénégal, avec l'aide de Wbi Wallonie Bruxelles International) et le Bij Bureau international Jeunesse Fwb, tenue la semaine dernière, plusieurs activités ont été déroulées au centre G Hip hop.

