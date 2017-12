Sénégal: Mademba Cissé, plasticien autodidacte - La peinture pour défendre la cause des albinos

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad et la… Plus »

Cette exposition-vente va regrouper des artistes, des autorités et sera aussi une occasion, pour l'artiste peintre, de véhiculer encore un message pour la protection des albinos. Mademba Cissé invite les autorités à l'accompagner dans ce combat contre la marginalisation et le sacrifice des albinos.

C'est pourquoi M. Cissé a consacré le thème de son exposition à « Sous parasol ». Dans le tableau, on peut voir un parasol surplombant Salif Keïta, chantre de la cause des albinos, avec une femme et son enfant, tous albinos dans le désert. Malgré qu'ils soient sous le soleil, ils sont protégés grâce à cette ombrelle.

Ces derniers font face à d'énormes difficultés pour entretenir leurs peaux. Mademba Cissé résume tout cela à travers un tableau où on peut reconnaître une des figures marquantes du mouvement pour la protection des albinos : l'artiste malien Salif Keïta. Il met en exergue le chanteur pour son combat pour la cause des albinos.

