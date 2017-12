Sénégal: Prytanée militaire de Saint-Louis - 68 nouveaux élèves dans le creuset de l'excellence

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad et la… Plus »

Selon le commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis, le lieutenant-colonel Alioune Guèye, cet événement constitue, de par son caractère symbolique et émotionnel, un moment de retrouvailles entre les nouveaux enfants de troupe, leurs anciens et les parents d'élèves. Il a laissé entendre que « cette cérémonie traditionnelle marque l'intégration de ces bleus dans la grande famille des enfants de troupe ».

Cette cérémonie de présentation au drapeau, empreinte de solennité, était une occasion pour leurs aînés de la promotion colonel Mayata Ndiaye de transmettre tout un code d'honneur et de comportement qui singularise la grande famille des enfants de troupe et que traduit si bien la devise de l'école : « Savoir pour mieux servir ».

Cet événement majeur de la vie du Prytanée militaire de Saint-Louis s'est déroulé en présence d'une forte délégation du Chef d'état-major général des Armées (Cemga), du commandant de la zone militaire nord, du commandant de la Légion nord de gendarmerie, de plusieurs autres autorités administratives, civiles et militaires, des représentants des pays amis, des parents d'élèves et autres invités de marque.

La cérémonie traditionnelle de présentation au drapeau et de remise des insignes du Prytanée militaire de Saint-Louis (Pms) aux élèves des classes de 6ème s'est déroulée à Dakhar Bango. Elle a été marquée par des allocutions, un défilé impeccable des enfants de troupe, des soldats du 12ème bataillon et un cocktail dînatoire.

