Sénégal: L'Orquesta Aragon animera deux spectacles à Dakar

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad et la… Plus »

Pour le spectacle qui aura lieu au King Fahd Palace, Alassane Ngom et la Salsa All Stars assureront la première partie. L'Orchestra Baobab de Dakar en fera de même pour celui prévu au Grand Théâtre. Un Show Cuba Tropicana l'agrémenta.

Au début, on comptait solliciter un autre groupe mais on a finalement opté pour cet orchestre au regard de tout ce qu'il représente au Sénégal et dans le monde. Faire venir plus de 20 personnes est très compliqué.

Les flûtes enchanteront, les violons frémiront et les voix s'élèveront pour dégourdir quelques jambes comme il a si souvent été le cas avec ces distillateurs de bonnes notes auteurs de « Yo no bailo con Juana »

