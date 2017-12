Sénégal: Dominique Badji, Colorado Rapids (Etats-Unis) - « Le Sénégal, le seul maillot que je veux porter »

interview

En séjour à Dakar, Dominique Badji est passé dans les locaux du « Soleil », accompagné de sa famille. Dans cet entretien, le joueur du Colorado Rapids en Majeur League Soccer (Etats-Unis) revient sur sa saison « réussie » dans ce championnat nord-américain et fixe ses objectifs pour la prochaine saison. Dominique Badji se dit prêt pour rejoindre l'équipe nationale du Sénégal et défendre les couleurs de son pays.

Qui est Dominique Badji ?

Je suis né au Sénégal, j'ai grandi ici. En ce moment, je suis aux Etats-Unis. Je viens de finir ma troisième saison pro aux Etats-Unis avec l'équipe du Colorado Rapids. C'est l'ancienne équipe de Bouna Coundoul (ancien gardien de buts de l'équipe nationale). Cette saison a été prolifique pour moi parce que j'ai marqué 9 buts et fait 6 passes décisives. Donc, c'est une très bonne saison dans l'ensemble.

Comment se passe votre intégration dans ce club ?

Je me suis bien intégré. Je suis titulaire. Cette année, j'ai presque joué tous les matchs de mon club (32 matchs). C'était une très bonne saison.

Quel a été votre parcours avant d'atterrir dans le championnat américain ?

J'ai quitté le Sénégal quand j'avais 6 ans. Je n'ai pas eu l'opportunité de jouer avec les équipes de jeunes au Sénégal. Au Zimbabwe, j'ai joué au foot, j'ai fait du sport-études. J'ai marqué beaucoup de buts là-bas. J'ai été meilleur buteur pendant 3 ou 4 ans. Après, je suis allé aux Etats-Unis en formation sport-études. J'ai été encore meilleur buteur pendant deux ans. Par la suite, je suis devenu pro et je viens de finir ma troisième année en pro.

Aujourd'hui, est-ce que vous avez des contacts avec des clubs en Europe ou dans d'autres pays ?

Oui. Même avant cette saison, beaucoup de clubs ont contacté mon agent. Il y a des clubs en Chine, en Europe mais j'attends une bonne opportunité pour partir.

C'est quoi une bonne opportunité pour vous ?

Pour moi, j'aimerais jouer en France. Tout le monde veut aller en Europe. Mais, certains cherchent des pays comme la Suède. Dans ces pays, il y a beaucoup de joueurs mais le niveau des championnats n'est pas très élevé. J'attends mais je pense que d'ici à deux ans, je pourrais vraiment aller en France.

Comment jugez-vous le niveau de la Major League Soccer ?

C'est un très haut niveau. Malheureusement, les gens ne peuvent pas suivre les matchs qui se déroulent aux Etats-Unis parce que, ici, les télévisions ne les montrent pas. Mais pour dire la vérité, c'est un bon niveau. Ce n'est pas un championnat facile. Nous jouons contre des équipes en Europe pendant leurs tournées et c'est de bons matchs. Il y a des équipes que nous avons battues.

Est-ce que vous connaissez des Sénégalais évoluant dans ce championnat ?

Oui, il y a le gardien Clément Diop (gardien de l'équipe nationale) qui est mon ami. Je le connais. Nous sommes toujours en contact. Il y a aussi un ancien qui est là-bas. Il n'est pas international mais il joue au football. Il s'appelle Kaly Thiam.

Qu'est-ce que Clément Diop vous a dit de l'équipe nationale?

Clément m'a parlé de l'équipe nationale. Il a beaucoup aimé le temps qu'il y a passé. Il m'a dit que les gens sont très gentils, c'est une équipe qui a l'envie de gagner quelque chose. C'est très important de faire partie d'une équipe qui se bat pour gagner des coupes, des tournois.

Beaucoup de joueurs africains évoluent aujourd'hui dans ce championnat.

Est-ce que vous avez eu à rencontrer des stars comme Didier Drogba ?

Didier (Drogba), j'ai joué contre lui l'année passée avant qu'il ne prenne sa retraite. C'est un très bon joueur, très gentil. Nous sommes en contact. Il m'a passé son numéro et c'est lui qui, de temps en temps, m'envoie des messages pour m'encourager. Il suit les matchs et quand il a de bonnes choses à dire, il me les dit. Didier est vraiment une idole. C'est quelqu'un qui me suit et qui m'encourage.

Est-ce que vous pensez à rejoindre une fois l'équipe nationale du Sénégal ?

Bien sûr ! Je suis Sénégalais. C'est le seul maillot que je veux porter. Je suis prêt. Ce sera vraiment une opportunité pour moi. Après cela, beaucoup de portes vont s'ouvrir pour moi.

Comment voyez-vous aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal après cette qualification pour les phases finales de la Coupe du monde Russie 2018 ?

C'est une bonne équipe. Il y a de très bons joueurs mais il y a quelques morceaux qui manquent. Moi, en tant qu'attaquant, je peux évoluer sur l'aile gauche comme sur la droite. Il nous faut un attaquant qui marque beaucoup de buts. Un attaquant qui est dangereux dans la surface et c'est ce que je veux apporter.

Donc vous pensez que vous pouvez beaucoup apporter à cette équipe nationale ?

Il n'y a pas de doute. Je pense que je peux apporter quelque chose de plus à cette équipe. J'ai du talent. Je suis les matches, je suis l'équipe et je sais que je peux apporter quelque chose qui renforcera l'équipe.

Quel joueur vous a le plus marqué dans cette équipe ?

C'est difficile de le dire mais je pense que Sadio Mané est notre force. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous donne de l'énergie. C'est un joueur très important. Gana Guèye est aussi quelqu'un de très important dans ce groupe.

Comment le Sénégal doit entamer ces phases finales de la Coupe du monde ?

Il faut être agressif. On va jouer contre d'autres équipes qui se diront que ce sera facile car c'est le Sénégal. Comme ils l'ont fait en 2002, les joueurs doivent se battre pendant tous les matchs et quand ils auront les opportunités de marquer des buts, ils doivent le faire. Il faut marquer des buts et être solide en défense pour avoir du succès.

Mais est-ce que vous êtes en contact avec les dirigeants du football sénégalais ?

Non, je n'ai pas de contact. C'est vraiment cette année que tout a commencé. Je sais que mon agent est en train de travailler sur ça et j'espère que d'ici à un ou deux ans, on va m'intégrer dans cette équipe. Je sais qu'il sera difficile d'intégrer cette équipe avant la Coupe du monde parce que l'équipe a déjà ses joueurs qui se sont battus pour se qualifier. Donc tout le monde veut être à ce rendez-vous du football mondial. Mais je sais que si ce n'est pas possible avant la coupe du monde, il y a beaucoup d'options pour moi : les Jeux olympiques, la Can. Je vais tout faire pour réaliser ce rêve. J'attends et je me prépare.

Est-ce que le Colorado Rapids était bien classé dans ce championnat ?

Malheureusement non. L'année dernière, elle était très bien classée. De temps en temps, c'est comme ça. Le championnat n'est pas du tout facile mais personnellement j'ai fait une très bonne saison.

Y-a-t-il de grands joueurs dans votre club ?

Le gardien de but de l'équipe nationale des Etats-Unis joue dans notre club. C'est un grand joueur là-bas. Nous avions aussi un attaquant qui a joué en Angleterre. Il a même joué avec Diouf (El Hadj Ousseynou Diouf). Il y a d'autres joueurs aussi qui sont de grands noms du football aux Etats-Unis.