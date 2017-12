Sénégal: Pr. Iba Der Thiam sur le Grand prix du chef de l'Etat - « Le président Macky Sall a réhabilité l'enseignant »

« Le vieil enseignant que je suis ne peut s'empêcher de vous présenter du fond du cœur, ses félicitations les plus chaleureuses pour la façon admirable dont vous avez réhabilité le corps enseignant à travers le Grand Prix du Chef de l'Etat pour le meilleur Enseignant de l'année 2017 ». C'est par cette formule que l'historien apprécie l'institutionnalisation du Grand Prix du chef de l'Etat pour l'enseignant.

Selon le Pr. Iba Der Thiam, le président Macky Sall, a donné au « plus beau métier du monde » ses lettres de noblesse, en attirant l'attention du Sénégal, de l'Afrique et du reste de la planète sur cette fonction si noble et si déconsidérée qui forme pourtant des consciences pionnières, trempe des volontés aguerries et contribue à l'éclosion d'un idéal de labeur, de paix, de progrès, de justice, de démocratie et de développement, comme nous l'enseignait le regretté Souleymane Ndiaye, ancien secrétaire général du (Suel).

« C'est pour tout cela que le vieil instituteur que j'ai été et le Professeur que je reste (car bien qu'admis à faire valoir mes droits à la retraite depuis 2003, je continue toujours d'enseigner gratuitement), vous exprime son admiration, sa reconnaissance et son soutien pour cette initiative juste et pertinente qui vous honore », a écrit le Pr. Iba Der Thiam dans une déclaration.