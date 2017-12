Sénégal: Tambacounda - Des jeunes initiés à l'écriture rap et à la danse

Les ateliers de renforcement de capacités organisés par l'association Diwaan-J ont récemment touché plus de 150 jeunes de Tambacounda. Cette formation tenue au Centre culturel régional a concerné les métiers de l'audiovisuel, le renforcement aux techniques d'écriture du rap, le Dee-Jaying live, les leçons de danse hip hop et une initiation accélérée des acteurs culturels à l'infographie et au Design.

L'élimination directe par manque de formation et d'expertise des candidats de leur région, lors de la 12éme édition du Battle national 2017 de danse hip hop, tenue à Tambacounda, avait indigné le groupe Diwaan-J acteur principal des cultures urbaines dans la localité.

C'est pourquoi, selon Djibril Diallo, un des membres du groupe, il est plus que nécessaire d'initier les jeunes dans ce domaine pour mieux être représenté prochainement dans les concours nationaux et d'ailleurs.

Ainsi, une centaine de jeunes de Tambacounda a pu bénéficier d'ateliers de formation et de renforcement de capacités aux métiers de l'audiovisuel, en techniques d'écriture du rap, en Dee-Jaying live, en leçons de danse hip hop, en infographie et en Design.

En se félicitant de cette heureuse initiative première du genre, l'adjoint au maire de Tambacounda a signifié aux acteurs culturels de la région qu'il s'agit de leur permettre de jouer leur rôle dans le développement de la localité. Bounama Kanté a rendu un vibrant hommage à l'association Diwaan-J que dirige le duo Djibril Diallo alias Djibson et Dounthiou, précurseurs de la musique rap dans cette région orientale du pays.

Les deux compères, acteurs culturels, artistes porteurs de voix, ont créé l'association née du groupe de rap Diwaan-J qui, depuis 1995, est une structure participant sans répit au développement socioculturel et éducatif du terroir. Ils ont acquis beaucoup d'expériences dans le domaine de la communication, de la culture et de l'action citoyenne.

Des rudiments qu'ils sont en train de donner aux jeunes. M. Kanté a tenu à mettre l'accent sur la territorialisation des politiques publiques et le rôle de la culture dans le Plan Sénégal Emergent afin de doper le développement.

Le maire adjoint s'est félicité du partenariat avec le Centre culturel régional de Tambacounda, Sodade consulting communication audiovisuel, le Réseau des Cultures Urbaines et les acteurs des cultures urbaines des départements et du soutien et de l'accompagnement de la Coopération française.

Pour Djibril Diallo, président de l'association Diwaan-J, les artistes de la zone des départements de Koumpentoum, de Tambacounda, de Goudiry, de Kidira, de Bakel, de Missira et de Kédougou, longtemps désavantagés par un manque de formation et d'autres maux, ont souvent les derniers rôles dans les concours au plan national.

C'est pourquoi, selon Djibril Diallo, les artistes gagneraient à être formés et à bénéficier de renforcement de capacités. Après Tambacounda, ces différentes formations destinées aux jeunes devaient se poursuivre dans les départements de Koumpentoum, de Goudiry, de Kidira, de Bakel, de Missira et de Kédougou.