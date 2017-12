Sénégal: Gestion d'afflux de réfugiés fuyant des attaques terroristes - Kidira teste l'engagement des communautés

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad et la… Plus »

Cette simulation, selon Aboubacry Wellé, chargé de programme de l'Oim, est inscrite dans la deuxième phase d'un projet dénommé « Engagement des communautés frontalières dans la gestion et la sécurisation des frontières au Sénégal » financé par le gouvernement des Etats-Unis et mis en œuvre par l'Oim.

Les blessés pris en charge et regroupés dans un site d'accueil, les autres réfugiés dans un autre site où ils ont été répertoriés et dotés de bracelet aux couleurs distinctes par groupes d'arrivée et d'affinité, ont reçu les premiers kits alimentaires.

Engager les communautés à tester la capacité opérationnelle des services et forces de défense et de santé, entre autres, en cas d'attaque terroriste outre frontières en intégrant la prise en charge des refugiés. Tel est le défi de l'exercice de simulation organisé sous l'égide de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim) à Kidira dans la région de Tambacounda, à la frontière avec le Mali.

