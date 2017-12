Sénégal: Management - La Sicap Sa reçoit la Certification Iso 9001 - 2015

Les efforts consentis par la Société immobilière du Cap-Vert pour améliorer son système de management ont été récompensés. La Sicap Sa a reçu la Certification ISO Version 2015 délivrée par le Bureau Veritas International. Une consécration pour la boite qui ambitionne de résorber le gap en matière d'habitat au Sénégal à travers un bon mode de fonctionnement interne ainsi salué.

Après les efforts, le réconfort ! La Société immobilière du Cap-Vert (Sicap Sa) voit ses efforts dans sa démarche de qualité récompensés par un organisme de référence en matière de certification : le Bureau Veritas International. Celui-ci lui a délivré la Certification ISO 9001 - 2015.

Pour son directeur général Ibrahima Sall, cette récompense est le résultat d'un processus qui a « nécessité quatre années d'efforts intensifs de tout un personnel, une volonté affirmée sans cesse renouvelée, une opiniâtreté sur la durée et la créativité ».

A ses yeux, on n'obtient pas une certification ISO sans une prise en compte de facteurs objectifs. Il a salué le travail accompli par les agents qui ont participé à l'élaboration des documents en groupe de travail et à la « mobilisation exemplaire des travailleurs » qui ont mis en évidence « un système managérial et de gestion ambitieux et dimensionné de notre fonctionnement ».

Selon lui, l'utilisation de la norme est un outil efficace pour améliorer l'organisation interne mais surtout pour faire progresser la qualité des prestations de service.

Entre autres avantages que procure cette certification, il a cité « l'amélioration des performances globales avec le renforcement du positionnement de la Sicap Sa et la facilitation du travail à l'international », « l'établissement d'un état des lieux permettant d'anticiper les erreurs et les dysfonctionnements afin d'y remédier », « l'amélioration des méthodes de management interne et d'organisation, de la qualité de nos produits et services et la réduction de nos coûts de non qualité » ou encore « l'amélioration de la satisfaction des clients pour savoir les écouter, parler un langage commun avec eux ».

Cette certification acquise, le directeur exhorte tous ses collaborateurs à maintenir le flambeau. Car pour lui, une chose est d'atteindre le sommet mais il est important de s'y maintenir et cela passe par des efforts accrus. D'où son appel à « rester mobilisés pour que ce beau résultat continue à porter ses fruits.

C'est aussi le mérite de notre système de qualité de comporter une évaluation permanente qui permettra de faire évoluer nos procédures et nos modes d'organisation ». Il n'a pas manqué de lister les divers projets mis en œuvre ou en voie de l'être pour satisfaire la demande d'habitat dans le pays.

Mouhamadou Lamine Koumé, directeur général adjoint du Bureau Veritas Sénégal, a souligné que cette distinction est le « résultat d'un long processus démarré depuis plusieurs mois ».

Cette version « très courue » permettra, ajoute-t-il, de « faciliter la conformité aux exigences internationales pour mieux maîtriser et optimiser l'organisation interne, de s'inscrire dans une dynamique d'évaluation continue ».

Elle permettra également de mieux satisfaire les clients, partenaires et de renforcer l'image de marque de la société aussi bien au plan national qu'international.

Selon lui, cette certification est « la reconnaissance de la maîtrise de la qualité dans l'entreprise par la mise en place d'une organisation et d'un mode de fonctionnement conformes aux exigences de la norme ».

Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et Cadre de Vie a pris part à la cérémonie. Diène Farba Sarr en a profité pour saluer « la quête de l'excellence à travers la normalisation du processus de management de la Sicap » qui a abouti à cette certification.