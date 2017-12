Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad et la… Plus »

Aujourd'hui, le projet est déjà achevé, rassure le responsable d'exploitation de la centrale, Amadou Thiam. Depuis le mois de novembre 2017, la centrale solaire de Ten Mérina, dans la commune de Mérina Dakhar, produit et injecte de l'électricité sur le réseau de la Senelec suite à la finalisation et à la validation de l'ensemble des tests de mise en service.

Tour à tour, Me Nafissatou Diop Cissé et Ibrahima Kane ont visité la salle de prétraitement avant de prendre les escaliers pour une incursion dans les laboratoires situés au premier étage du bâtiment. La visite guidée à Parenterus s'est terminée devant le mini-forage construit dans le site pour alimenter la salle de traitement d'eau.

Plus d'un an après, Ibrahima Kane et Me Nafissatou Diop Cissé sont retournés sur le site. Cette fois-ci, ils ont trouvé une usine en phase de finalisation avec une imposante bâtisse. Il ne reste que quelques travaux de finition à l'intérieur.

