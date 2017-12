Sénégal: Comité national Itie - Mankeur Ndiaye décline sa feuille de route pour 2018

Le président du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), Mankeur Ndiaye, entend poursuivre, en 2018, la dynamique enclenchée dans la mise en œuvre de la norme Itie ces quatre dernières années.

Il présidait une réunion de clôture des activités 2017 du Comité national Itie hier. Il a indiqué que l'accent sera mis sur la « mise en œuvre des recommandations issues des rapports Itie et de la validation » et sur la « production et la publication de rapports conformes aux exigences de la Norme 2016 portant sur l'année fiscale 2017 ». Cette dynamique est en adéquation avec le plan stratégique quinquennal 2017-2021 du Comité Itie.

L'objectif de ce plan, d'après Mankeur Ndiaye, est « d'accompagner le gouvernement à travers l'opérationnalisation des mécanismes de transparence en vue d'instaurer un cadre performant de gouvernance permettant de rendre compte aux citoyens de l'évolution des résultats de gestion des opérations pétrolières, minières, pétrolières et gazières sur l'ensemble du territoire sénégalais ».

En outre, le président du Comité national Itie rappelle que « le démarrage de la validation le 1er juillet et la publication simultanée de deux rapports Itie couvrant les années fiscales 2015 et 2016 » a été l'activité la plus déterminante de l'année 2017.

Le comité a organisé par la suite des rencontres de partage des conclusions à Dakar et à Thiès. Dans les prochaines semaines, le Comité va se rendre à Kédougou, à Matam et à Saint-Louis pour la dissémination des documents.

Mankeur Ndiaye a promis que dans les prochaines années, le Comité national va plus privilégier « le reporting par région en mettant l'accent sur les impacts au niveau local lors des disséminations décentralisées ».