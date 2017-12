Congo-Kinshasa: Marche du 31 décembre 2017 - Henriette Wamu soutient la démarche du Comité Laïc de Coordination et mobilise les congolais !

La Coordonnatrice de la plateforme les Alliés de l'UDPS, ADU, Henriette Wamu, soutient la démarche des Laïcs catholiques visant à marcher ce dimanche 31 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Ce Députée nationale pense qu'il y a urgence pour la population congolaise d'accentuer, sans tarder, la pression pour non seulement réclamer l'organisation des élections, mais aussi militer pour l'alternance politique. Elle l'a fait savoir lors de la première plénière de cette plateforme le mercredi 27 décembre dernier à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.

L'heure est grave et il faut agir vite. Telle est la position des Alliés de l'UDPS par rapport aux enjeux politiques de l'heure. C'est Henriette Wamu, Coordonnatrice de cette plateforme membre du

Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement qui l'a fait savoir devant la presse au cours d'une plénière qu'elle a présidée. Elle a profité de l'occasion pour lancer un appel pressant à l'endroit de toute la population pour que cette dernière manifeste massivement contre la confiscation de la démocratie.

Pour l'ADU, le combat doit se poursuivre car les adversaires ne résignent pas. Il faut donc une mobilisation et de conscientisation de toutes les bases respectives pour surmonter les défis qui sont devant. Henriette Wamu a profité de l'occasion pour réaffirmer sa détermination et son engagement pour accentuer la pression sur le pouvoir qui, selon elle, affame la population.

«Nous tenons à rappeler à chacun de nous que le combat est loin d'être gagné parce que nos adversaires ne résignent pas. Il faut plus de mobilisation et de conscientisation de nos bases respectives pour surmonter les défis qui sont devant nous.

Nous devons sans relâche poursuivre les actions que nous avons convenus de mener pour le bien-être de notre peuple.

Nous devons accentuer la lutte pour l'alternance politique, la lutte contre l'oppression et la confiscation des libertés, l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées par une commission électorale nationale véritablement indépendante, débarrassée de l'influence négative du pouvoir en place et de sa machine à frauder», a dit la Coordonnatrice des Alliés de l'UDPS, Henriette Wamu.

La promesse ferme de la Députée Wamu

«Pendant mon mandat, j'appelle à accentuer la pression sur ce pouvoir qui affame notre peuple, ainsi nous apportons notre soutien inconditionnel au Comité Laïc de Coordination et lui exprimons notre adhésion à son communiqué du 17 décembre 2017 et appelle notre peuple où qu'il se trouve à se lever et à marcher le 31 décembre 2017 pour libérer l'avenir de la République Démocratique du Congo», a-t-elle déclaré.