Congo-Kinshasa: 2018 - Les défis de Kabila !

*Il est attendu au soir de ce 31 décembre 2017. Joseph Kabila Kabange, seul devant Dieu et l'histoire, devra saisir l'opportunité qu'offre l'avènement de l'année 2018, pour tenter de désamorcer la tension politique en RDC.

Pour y arriver, la logique élémentaire recommanderait qu'en âme et conscience, il prenne la mesure de ses responsabilités et qu'il donne des réponses dosées à la taille des exigences de l'aile dure du Rassemblement, y compris de toutes les positions intransigeantes des Evêques et d'autres apparatchiks qui s'y sont furtivement glissés.

Et si la mayonnaise d'aujourd'hui tient tout son pari, il va de soi que la bombe, longtemps ourdie, pour laminer et déboulonner l'ensemble de son système de gestion, puisse se muer en un pétard mouillé. Le tout dépendrait ainsi du sérieux mais aussi et surtout, de la profondeur et du contenu essentiel de son message.

Au cas contraire, celui-ci constituerait une nouvelle petite flamme à la recherche d'une brindille. Ce qu'il faut, à tout prix, éviter. Car, malheureusement, une telle situation risque de plonger le pays sur une piste sablonneuse.

Continuité ou rupture ?

Entre la continuité et la rupture, le choix est, certes, difficile. Kabila, tel un voyageur clairvoyant, a-t-il évalué l'impact du discours qu'il va tenir ce matin, au Palais du Peuple ?

Son devoir d'homme d'Etat, ses épaules d'Autorité Morale de la Majorité, ses charges de Père de la Nation, la sauvegarde des intérêts vitaux de plus de soixante-dix millions des Congolais, ses connexions à l'échelle internationale et, même, à la limite, la paix dans la région, au cœur de l'Afrique, seront jugés à la pièce, à partir de ce qu'il dira. D'où, la nécessité, pour lui, de tout faire pour convaincre et ramener les esprits au calme.

S'il advenait qu'il prononce un discours répondant clairement à la préoccupation de ceux qui l'accusent, à tort ou raison, d'avoir l'intention de briguer un énième mandat, il peut créer la grande surprise. Et là, tous les tralalas d'aujourd'hui et de demain, peuvent s'étioler et disparaître comme la fumée d'un vieux fumeur de Popokabaka, de Ngandanjika ou d'Uvira.

Dans la foulée, s'il annonçait, par exemple, de grandes mesures de décrispation politique, plus personne n'irait dans la rue ce dimanche 31 décembre 2017, tel que cela était prévu par le Comité Laïc de Coordination.

L'histoire renseigne

Au fait, Kabila qui, depuis 2001, a succédé à Mzee Kabila, et dirigé, seul, le pays pendant deux ans. Kabila encore et toujours lui qui, en 2003, a cogéré le pays avec les composantes et entités rebelles, durant trois ans jusqu'aux élections 2006, les quelques rares élections pluralistes que la RD. Congo ait connues après plusieurs décennies.

Kabila qui a su remporter la victoire sur la trentaine de candidats inscrits à la présidentielle dont un certain Jean-Pierre Bemba Gombo, aujourd'hui écroué sous le contrôle de son geôlier dans sa cellule de Scheveningen de la Cour Pénale Internationale, à la Haye, n'acquiesçât pas le sprint final.

Pourquoi, lui, Kabila qui, en dépit de tout, a joué et gagné sans coup férir, en 2011, en arrachant la victoire qui fut boudée, du reste, par le reste des intervenants de la communauté internationale, à l'exception de Robert Mugabe qui, tout seul, répondit à sa cérémonie de prestation de serment, le 20 décembre 2011, ne peut-il pas rééditer un nouvel exploit ?

Et, pourquoi pas ? Pourvu qu'il intègre les données et qu'il se détache de ce qui a tendance à le présenter comme un chef d'un camp, d'une caste, ou d'une seule famille politique, la Majorité présidentielle, alors qu'il est le Président de tout le monde.

D'autant qu'il dispose de tous les instruments à sa portée, même s'il faut marcher sur le fil du rasoir, pour rester en pôle position, au summum du pays, s'il joue encore bien lors des électorales du 23 décembre 2018.

Instruments

Déjà, le calendrier existe. Le fichier électoral est en fin de constitution. Le Budget 2018 a été examiné, adopté et promulgué.

La loi électorale, quoique fortement contestée en raison de cette affaire de seuil de représentativité, de la caution et de la machine à voter, a été, elle aussi, promulguée.

Que reste-t-il encore ? Sinon, de penser, peut-être, à la loi portant répartition des sièges et, surtout, aux contraintes listées et officialisées par la CENI.

Plus loin, dans le box d'instruments juridiques à sa portée, Kabila qui, constitutionnellement, garderait son poste jusqu'à l'installation effective de son successeur élu, a, entre ses mains, l'Accord de la Saint Sylvestre et la classe politique ouverte, d'ailleurs, à la mise en œuvre de cette feuille de route, l'unique ayant requis le consensus au Centre Interdiocésain, sous la barbe des Evêques, pour ramener tout le monde autour de lui.

Surprises ?

La politique, dit-on, est et demeure l'art du possible. Doit-on croire qu'à l'aune de pressions internes et externes, le Chef de l'Etat peut bien surprendre ? On serait tenté de répondre à l'affirmative.

Ne l'avait-il pas fait autrefois. D'aucune se souviendront, en effet, qu'après le dialogue de la Cité de l'Union Africaine, sous les auspices de Kodjo, alors que l'accord conclu, le 18 octobre 2016, était amplement en sa faveur, Joseph Kabila avait décidé de reculer, en allant vers les Evêques qui, pourtant, avaient, d'eux-mêmes, quitté barque.

Résultat, il y avait eu encore un Accord dit de la Saint Sylvestre. En ce moment-là, n'avait-il pas dévoyé sa propre famille politique ? Qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, la même histoire se répète ? Rien, alors, rien. Puisqu'un camp continue à réclamer ou à déranger.

Puisqu'il mobilise la rue et remue ciel et terre avec de nombreux complices, est-ce qu'il faut rester indéfiniment insensible à tous les cris, y compris aux klaxons, sifflets, cloches d'églises et autres vuvuzelas ? Jusqu'où irait-il, s'il continuait à fermer hermétiquement les portes alors qu'un beau jour, il parlait, lui-même, d'un dialogue permanent ?