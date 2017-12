Togo: Fin d'année victorieuse pour ASCK, Sémassi, Togo Port, Gomido, OTR, Anges, Unisport

Ils pourront passer la fête de fin d'année le sourire aux lèvres. Eux, ce sont les joueurs des clubs togolais de première division, ASCK, Togo Port, Gomido, AS OTR, Anges, Sémassi et Unisport de Sokodé. Et pour cause, pour les matches de la 9ème journée du championnat national de football de D1, disputés hier vendredi et ce samedi, ces équipes ont clôturé l'année civile par une victoire sur leurs adversaires respectives.

En transe devant le public du stade municipal de la ville de Kara, les conducteurs de la Kozah, ASCK, violeront le sanctuaire des Lions de Bassar, Gbikinti, à trois reprises. Kossi Koudagba pour son 6ème but de la saison (9ème minute), Kokouvi Kpanon (60ème) et Richard Nane (70ème) ont assuré la victoire au club de Kara et le but réducteur de Komi Tchati (87ème) ne sera que trop insuffisante. 3-1 à l'arrivée pour ASCK.

Pour un vrai hold up, s'en était un. L'AS OTR en déplacement chez le leader, US Koroki n'a pas frémie. Un but d'Agoro Bilali à la 45ème minute de jeu a fait plier cette rencontre, en faveur des OTRois qui finissent ainsi en beauté l'année. A noter que c'est la première défaite de cette saison pour US Koroki.

Autre victoire intéressante en déplacement lors de cette journée, c'est celle de l'AS Togo Port sur Agaza. A l'ouverture du score de Ouro Agoro Ismaël à la 16ème minute de jeu, répondront Eli Koidjo Séwonou (34ème) et Hunlédé Kissimbo (46ème). Notons que c'est le 7ème but de la saison de Kissimbo, en tête du classement des buteurs.