Déplorant que « le réflexe de la sanction se soit fortement altéré », le chef de l'Etat a interpellé les parlementaires et les magistrats afin qu'ils usent de leurs prérogatives constitutionnelles pour aider le pays à combattre les antivaleurs et l'impunité.

Tout en déclarant comprendre leurs revendications « légitimes », le chef de l'Etat a interpellé les cadres et agents de ces deux structures devant les conséquences des grèves prolongées sur la santé des malades et la formation des jeunes.

Ayant réussi à boucler l'année 2017 sans arriérés de salaires dans la fonction publique, malgré la situation économique difficile, le gouvernement a à cœur, a indiqué le président de la République, de regarder le cas des établissements publics comme le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville et l'Université Marien Ngouabi qui ont plutôt enregistré des retards sur ce plan.

Il s'accorde à dire qu'il y a « toujours des erreurs à redresser au bout d'une expérience renouvelée... et la portée des enseignements à tirer ». Mais cela ne doit pas, a-t-il insisté, faire oublier par exemple que la route transnationale Pointe-Noire/Ouesso ou encore les barrages hydroélectriques d'Imboulou et de Liouesso ont permis au Congo de progresser.

Saluant la conclusion de l'accord du 23 décembre, à Kinkala, entre le gouvernement et les rebelles, Denis Sassou N'Guesso a pris à témoin l'opinion nationale et internationale car pour lui : « le moment est venu pour tous, de s'inscrire sans exceptions ou états d'âmes dans cette dynamique républicaine salutaire ». Une façon pour le chef de l'Etat de battre en brèche les tergiversations du principal concerné, le Pasteur Ntoumi en l'occurrence, qui tente de multiplier des préalables sur le chemin de l'application de cet accord.

Sur chacun des axes de son adresse, le président de la République a dépeint sous un jour serein l'entrée du Congo dans la nouvelle année 2018, en dépit des difficultés économiques et financières conjoncturelles. Au tout début, il a rappelé le contexte de l'avènement de la nouvelle République issue du référendum du 25 octobre 2015, indiquant que le Peuple congolais avait inscrit cette quête dans la droite ligne de l'exercice de sa souveraineté. Le chef de l'Etat a aussi rendu hommage aux présidents sortants des deux chambres du Parlement, André Obami Itou (Sénat) et Justin Koumba (Assemblée nationale) pour leur dévouement à la cause de la nation.

On s'attendait à ce que le chef de l'Etat parle de la situation d'insécurité dans laquelle le département du Pool est plongé depuis bientôt deux ans. Cela ne lui a pas échappé, mais le point qui a fait réagir son auditoire par des applaudissements nourris a été celui portant sur la lutte contre la corruption. Un fléau qui gangrène les secteurs entiers de la vie nationale et duquel prospèrent l'impunité, le trafic d'influence, le tout couronné par l'atrophie de l'appareil judiciaire.

Le Pool, la crise économique et son volet social, la gouvernance publique, les négociations avec le FMI, le procès des détenus pour « trouble à l'ordre public » ou « atteinte à la sureté intérieure de l'Etat », l'avenir des jeunes, la lutte contre l'impunité, la coopération bilatérale et multilatérale ont constitué les points de mire du message du président Denis Sassou N'Guesso sur l'état de la nation, délivré le 30 décembre devant le parlement réuni en congrès.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.