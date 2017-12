Mali: Soumeylou Boubèye Maïga nommé Premier ministre

La démission hier d'Abdoulaye Idrissa Maïga a accéléré le retour au premier plan de Soumeylou Boubèye Maïga. Très connu à l'international, il symbolise et ai perçu comme un des principaux artisans de la révolution de 1991 et comme un chantre de la démocratie malienne.

Et ce n'était plus une surprise tant les rumeurs le désignaient depuis quelques jours comme éventuel Premier ministre. Mais le pays est pendant 24 heures resté suspendu à l'annonce de la nomination de Soumeylou Boubèye Maïga (SBM).

Le président de la république Ibrahim Boubacar Keita a annoncé par voie de décret la nomination d'un nouveau Premier ministre, ce 30 décembre 2017. Il s'agit de Soumeylou Boubèye Maïga anciennement secrétaire général à la présidence et ministre de la Défense. L'homme sera en charge de former un nouveau gouvernement

Au Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, secrétaire général à la présidence et ancien ministre de la Défense a été nommé au poste de Premier ministre, annonce la présidence sur son compte twitter, ce 30 décembre 2017. Il remplace Abdoulaye Idrissa Maïga qui a présenté, vendredi soir, sa démission et celle de son gouvernement.

