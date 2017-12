Congo-Kinshasa: Kinshasa - La résidence du Secrétaire général de JED attaquée par des hommes armés

Les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018 et se feront avec la machine à voter. Le… Plus »

JED rappelle également que ses responsables sont dans le collimateur de certaines autorités congolaises et des services de sécurité depuis la publication, le 2 novembre 2017, de son dernier Rapport annuel sur l'état de la liberté de presse et d'expression intitulé « République Démocratique du Congo : La répression se banalise », et qui a indexé une liste des personnes considérées comme les « bourreaux de la liberté de la presse ».

C'est alors que cinq autres éléments armés restés dans la jeep sont à leur tour sortis, et ont menacé d'abattre le gardien en déclarant : « Il y a 48 heures, nous avons vu M. Tshivis entrer dans cette parcelle. Il s'agit bel et bien de sa résidence. Nous savons que M. Tshivis se trouve là-dedans. Si tu ne nous le montres pas, nous allons t'abattre ».

Selon les témoignages des gardiens commis à la sécurité du domicile du Secrétaire général de JED, un groupe de six personnes armées et habillées en costume noir ont attaqué à trois reprises, dans la nuit du vendredi 29 décembre 2017, la résidence de M. Tshivis Tshivuadi à la recherche de celui-ci.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.