Burkina Faso: Des remises de peine pour 767 condamnés

communiqué de presse

CONSEIL DES MINISTRES

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION, LE CONSEIL A ADOPTE HUIT (08) RAPPORTS.

I.1.1. Pour le compte du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique :

- un décret portant remise de peines à l'occasion du nouvel an 2018.

Ce décret permet d'accorder des remises de reliquat de peines à deux cent trois (203) détenus et une remise partielle de peines allant de trois (03) à huit (08) mois à cinq cent soixante-quatre (564) détenus condamnés.

Les bénéficiaires de cette remise de peines sont sélectionnés parmi les condamnés à l'emprisonnement ferme ayant accompli la moitié de leur peine au moins, et choisis en raison de leur mauvais état de santé, de l'âge, de la minorité pénale ou de la vieillesse, de l'intérêt porté aux travaux dans les unités de production agricole, les ateliers et les chantiers des établissements pénitentiaires.

Ces remises de peine sont une grâce présidentielle, prévue à l'article 54 de la Constitution du 2 juin 1991 et rendue applicable par la loi N°10-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso et le décret N°160 du 18 avril 1961 réglementant le droit de grâce.

I.1.2. Pour le compte du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- un rapport relatif à la location de bâtiments au profit de l'Administration publique.

Le Conseil a marqué son accord pour la location de deux (02) bâtiments à usage de bureaux au profit des ministères en charge de la Sécurité et de l'enseignement supérieur.

- un décret portant nomination d'un membre de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

L'adoption de ce décret permet la nomination de Monsieur Yssouf TOE, Mle 51 932 M, Inspecteur central des Douanes, Membre représentant l'Etat au titre du ministère de l'Economie, des finances et du développement à la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Cette nomination permet à la CENTIF de disposer de l'ensemble de ses membres statutaires afin de pouvoir délibérer valablement, conformément aux dispositions du décret N°2007-449/PRES/PM/MEF/MJ du 18 juillet 2007 portant attribution, composition et fonctionnement de la CENTIF.

- un décret portant approbation de la garantie autonome entre le Gouvernement du Burkina Faso et la société Zina solaire SA dans le cadre du projet de construction de la centrale électrique solaire de Zina.

Cette garantie, régie par le Droit burkinabè couvre les obligations financières de la SONABEL et de l'Etat dans la convention spécifique et le contrat d'achat d'électricité.

- une ordonnance portant autorisation de ratification des accords de financement entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement (BAD).

Ce financement de la Banque africaine de développement, d'un montant de 60,16 milliards de FCFA HT, est destiné au Projet de renforcement de la route communautaire Cu2a section Gounghin-Fada N'Gourma--Piega-frontière du Niger, d'un coût total de 125,75 milliards de F CFA HT.

Le reste du financement est assuré par l'Union Européenne (18,370 milliards de francs CFA), la JICA (28,630 milliards de FCFA), la Commission de l'UEMOA (1,165 milliards de francs CFA) et l'Etat burkinabè (17,425 milliards de FCFA).

- une ordonnance portant autorisation de ratification d'un accord de don N°200 0002 115 et d'un accord de prêt N°200 0002 116 conclus le 18 décembre 2017 entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Fonds international de développement agricole (FIDA).

D'un montant de 71,7 millions de dollars US, soit 40,1 milliards de FCFA, ce financement est destiné au Projet d'appui à la promotion des filières agricoles (PAPFA). Il vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des exploitants agricoles intervenant dans la production et la valorisation de produits dans les filières riz, maraîchage, sésame et niébé dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins.

I.1.3. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat :

- un décret portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Comité national de négociations commerciales (CNNC) au Burkina Faso.

Le Gouvernement avait créé deux comités de négociations commerciales que sont :

- la Cellule nationale de suivi et de coordination de la mise en œuvre des accords de l'OMC créée par décret N°2000-400/PRES/PM/MCIA du 13 septembre 2000 ;

- la Commission nationale de mise en œuvre des Accords de partenariat économique (APE) dans le cadre des négociations entre l'Union européenne et la région de l'Afrique de l'Ouest créée par l'arrêté N°05-082/MCPEA du 05 septembre 2005.

L'adoption de ce décret permet de fusionner ces deux organes ci-dessus cités en un seul dénommé : Comité national de négociations commerciales (CNNC) pour servir de cadre d'échanges et de réflexions sur toutes les questions relatives aux négociations commerciales.

I.1.4. Pour le compte du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique :

- un rapport relatif à une demande d'autorisation de négociation avec l'ONG African parks network pour la gestion durable et le financement du Parc national W.

Le continuum écologique « W-ARLY-PENDJARI » est formé par les zones couvertes par la Réserve de biosphère transfrontalière du W, la réserve de biosphère de la Pendjari, le Parc national d'Arly ainsi que les réserves partielles attenantes et les zones villageoises de chasse.

Le Conseil a marqué son accord pour engager des négociations avec l'ONG African parks network dont les conclusions devront être soumises à son approbation.

I.2. AU TITRE DE LA DYNAMISATION DES SECTEURS PORTEURS POUR L'ECONOMIE ET L'EMPLOI, LE CONSEIL A ADOPTE TROIS (03) RAPPORTS.

I.2.1. Pour le compte du ministère des Infrastructures :

- un rapport relatif aux marchés des travaux d'aménagement de 117,95 Km de pistes dans le cadre du Programme d'urgence du Sahel (PUS-BF) par la procédure d'entente directe.

Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes :

- lot 1 : Entreprise Kangala, pour les travaux d'aménagement du tronçon Gorgadji (Emb. RN 23) Tasmakat (Emb. RR 03), d'un linéaire de 38,53 Km, pour un montant de un milliard cent quarante-sept millions quatre cent onze mille neuf cent quatre-vingt (1 147 411 980) F CFA TTC et le contrôle, assuré par TECHNI CONSULT, d'un montant de quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent trente mille dix-huit (97 530 018) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de 8 mois ;

- Lot 2 : GECAUMINE, pour les travaux d'aménagement du tronçon Arbinda (Emb. RN 23) Gassiliki (marché) et Yebelga (Emb. RN 23) - Weldé - Kachirga, d'un linéaire de 32,63 Km, pour un montant de neuf cent soixante-dix-sept millions cent quarante-sept mille huit cent vingt-quatre (977 147 824) F CFA TTC et le contrôle, assuré par MEMO, d'un montant de quatre-vingt-trois millions cinquante-sept mille cinq cent soixante-cinq (83 057 565) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de 7 mois ;

- Lot 3 : ESDP, pour les travaux d'aménagement du tronçon Oursi (Emb. RN 04) Soukoundou, d'un linéaire de 25,02 Km, pour un montant de sept cent douze millions cinq cent vingt-cinq mille trois cent vingt-trois (712 525 323) F CFA TTC et le contrôle assuré par GIE, d'un montant de soixante millions cinq cent soixante-quatre mille six cent cinquante-trois (60 564 653) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de 6 mois ;

- Lot 4 : JOCER, pour les travaux d'aménagement du tronçon Boundoré (Emb. RD 04) Tankougounadié (Emb. RD 01), d'un linéaire de 21,77 Km, pour un montant de six cent soixante-douze millions sept cent cinquante-six mille cent soixante-treize (672 756 173) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de 6 mois ;

- Lot 5 : ACGI Sarl, pour les travaux d'aménagement du tronçon Markoye-Damban, d'un linéaire de 14 Km, pour un montant de quatre cent vingt millions (420 000 000) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de 5 mois ;

- Le contrôle des lots 4 et 5 est assuré par le Groupement BECTGC/BEGAT pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-quinze (94 984 275) F CFA TTC avec des délais respectifs de 6 et 5 mois.

Le montant global des attributions s'élève à trois milliards cinq cent neuf millions huit cent quarante un mille trois cent (3 509 841 300) F CFA TTC pour les travaux et de trois cent trente-six millions cent trente-six mille cinq cent onze (336 136 511) F CFA TTC pour le contrôle desdits travaux.

Le financement est assuré par le budget de l'Etat, gestion 2017.

- un rapport portant approbation des propositions d'attribution de marchés de travaux complémentaires de réhabilitation de voiries dans la ville de Ouagadougou par la procédure d'entente directe.

Le conseil a marqué son accord pour l'attribution desdits marchés aux entreprises suivantes :

Lot 1 : GLOBEX CONSTRUCTION pour les travaux de réhabilitation des sections urbaines de la route nationale RN 2, allant du rond-point du 2 octobre au début des travaux de raccordement de l'échangeur du Nord et de la route national RN 1, allant du rond-point des cinéastes au rond-point de la Bataille du rail d'une distance de 4,802 Km pour un montant de un milliard trois cent soixante-dix-sept millions deux cent treize mille six cent quatre-vingt-quinze (1 377 213 695) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Le contrôle des travaux est assuré par le bureau CAEM pour un montant de cent millions (100 000 000) FCFA TTC, avec un délai de cinq (05) mois.

Lot 2 : Entreprise COGEB INTERNATIONAL pour les travaux de réhabilitation de la section de la rue Guillaume OUEDRAOGO, allant de l'avenue de l'Indépendance à l'avenue de la Liberté, de la section de l'avenue Houari BOUMEDIENE allant de la station Total de Koulouba à l'avenue Kwame N'KRUMAH, pour une longueur de 1,595 km, et les travaux d'assainissement complémentaire desdites voies, de la voie d'accès à la cité universitaire de Kossodo et de l'avenue DIMDOLOBSOM, pour un montant de un milliard cent soixante un millions quatre cent dix mille six cent soixante un (1 161 410 661) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Le contrôle des travaux est assuré par le bureau AGEIM pour un montant de quatre cinq millions (85 000 000) FCFA TTC, avec un délai de cinq (05) mois.

Le financement est assuré par le budget de l'Etat, gestion 2017-2018.

I.2.2. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat :

- un rapport relatif au projet d'aménagement de nouvelles zones industrielles aux sorties des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.

Le Conseil a marqué son accord pour le démarrage des activités de la phase I, relatives à la « déclaration d'utilité publique » des zones concernées.

II. COMMUNICATIONS ORALES

II.1. Le ministre de l'Economie, des finances et du développement a fait au Conseil une communication relative aux résultats des estimations de la croissance en 2017 et des perspectives pour la période 2018-2020.

En ce qui concerne les résultats, il ressort qu'au plan interne, en dépit de la situation sécuritaire sous régionale et nationale préoccupante, de la persistance des revendications sociales, de la faible pluviosité et de son arrêt précoce combinés aux attaques des insectes nuisibles sur les cultures, l'activité économique en 2017 enregistre une accélération de son rythme de croissance.

Quant aux perspectives de croissance, elles restent solides sur la période 2018-2020. L'activité économique devrait donc maintenir son dynamisme en 2018. Elle pourrait connaître une tendance à la hausse en raison d'un environnement interne propice aux affaires et à la poursuite des investissements structurants dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

II.2. Le ministre de l'Energie a fait au Conseil une communication relative aux accords directs conclus entre l'Etat, Zina Solaire SA et les prêteurs, entre SONABEL, Zina Solaire SA et prêteurs et l'ensemble des documents contractuels du Projet Zina Solaire SA.

Le Conseil a marqué son accord pour l'approbation desdits accords.

III. REMISES DE PEINES

III. Il est fait remise du reliquat de leurs peines privatives de liberté aux condamnés ci-après désignés, soit pour des raisons de santé, soit pour leur ardeur au travail pénitentiaire, soit pour leur bon comportement ou en raison de leur minorité :

CENTRE PENITENTIAIRE AGRICOLE DE BAPORO

001. BELEM Zakaria

002. BOGNINI Bidian

003. KABORE Nogma dit Ali Halidou

004. NOMBRE Ali

005. TRAORE Boureima

006. ZOUNGRANA Issouf

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE BANFORA

007. BARRY Karim

008. BATIONO François

009. BOLY Alaya

010. BOLY Oumarou

011. KOAMA Zoyandé Ali

012. KONE Dramane

013. OUEDRAOGO Moumouni

014. SAWADOGO Alimatou

015. SIDIBE Demba

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE BOBO - DIOULASSO

016. AMUANCHUKINU Alex Amaechi Udogu

017. BANAO Sépilé

018. DABIRE Stéphane

019. DAVID Obasohan

020. DICKO Moussa

021. KAFANDO Issaka

022. LAMIZANA Boureima

023. NOMBRE Ali

024. OUATTARA Issaka

025. OUATTARA Moussa

026. OUEDRAOGO Hamidou

027. PORGO Moussa

028. SANFO Oumar

029. SANGARE Ernest

030. SANOU Abdoulaye

031. SANOU Kevin

032. SAWADOGO Adama

033. SINON Rasmané

034. SOUMADA Oumarou

035. TOE Adama

036. ZERBO Moustapha

037. ZOUNGRANA Issouf

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE BOGANDE

038. DABOURGOU Kiépandaga

039. HARO Marc

040. KOMONDI Sambo

041. TIABONDOU Biahonaba

042. TINDANO Namousdjari

043. TINDANO Tilbain

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE BOROMO

044. BADO Pierre

045. KOUSSOUBE Zalissa

046. TIANOU Boukary

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE DEDOUGOU

047. DIALLO Boureima

048. DIENDERE Nongba Daniel

049. HONKUY Prudence

050. KIENOU Jerome

051. KONDE Romain

052. ROMBA Alasane

053. SAWADOGO Lassina

054. SERE Issa

055. SEREPE Moumouni

056. TRAORE Karim

057. TRAORE Vérè Richard

058. ZINA Madou de Boureima

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE DIAPAGA

059. KANDE Tidiani

060. OUOBA Kamirini

061. SONDE Daouda

062. TANKOANO Oumboani

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE DIEBOUGOU

063. DABIRE Gislain

064. KABORE Yaya

065. KAMBOULE Bayolo

066. SOMDA Georges

067. SOME Kalice

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE DJIBO

068. DICKO Alou Amadou

069. MAIGA Hamidou

O70. ONGOIBA Aissétou Boukari

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE DORI

071. HAMA Kadri

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE FADA N'GOURMA

072. LANKOANDE Souleymane

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE GAOUA

073. DAH Bèbè Hubert

074. DEMBELE Yacouba

075. PALE Tihalè

076. PALE Tiéra

077. SOMA Oscar

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE KAYA

078. BARRY Moumouni

079. BEMBAMBA W. Thomas

080. DIALLO Allaye

081. DIALLO Mamoudou

082. DIANDE Oumarou

083. OUANGRAWA Madi

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE KONGOUSSI

084. BOENA Inoussa

085. DIALLO Oumarou

086. DIALLO Sayouba

087. OUEDRAOGO Adama dit Kaossi

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE KOUDOUGOU

088. BAZO Charles

089. COULIBALY Soumaila

090. KABORE Laurent

091. ROUAMBA Madi

092. ZIDA Alphonse

093. ZOMA Cyrille

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE KOUPELA

094. KANAZOE Mariam

095. RAMDE Roger

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE LEO

096. BARRY Adama

097. ZONGO Boukaré

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE MANGA

098. BONKOUNGOU David

099. DIMZOURE Ablassé dit Yang

100. KONDITAMDE Judicaël

101. PAKRE Adaro Alias Ange

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE NOUNA

102. COULIBALY Dami

103. DAKUO Bertin

104. SIABANA Siaka

105. SIGSAMA Adama

106. SOUMTOURA Issa

107. TERRA Amadou

108. TONDE Souleymane

109. TRAORE Célestin

110. TRAORE Cléopas

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE ORODARA

111. BALLO Salif

112. BAMABA Seydou de Badary

113. BARRO Bakari

114. BORE Adama

115. DIABAGATE PléGaoussou

116. SOUNTRA Siguignimé

117. TRAORE Eric Clément

118. TRAORE Ousmane de Issouf

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE OUAGADOUGOU

119. AGBEHEHIN Juled Razack

120. AZIZ Lokman

121. BADINI Salifou

122. BADOLO Joel

123. BAKO Emile

124. BAMBARA Fulbert

125. BAMBARA Stéphanie

126. BANDE Hamado

127. BASSEMA Youssouf

128. BONANET Salif

129. COMPAORE Sita

130. CONGO Issouf

131. COULABALY Sié Wilfried

132. DERRA Souleymane

133. DERME Idrissa

134. FATCHAO Kodjo Jules

135. ILBOUDO Antoine

136. ILBOUDO Modeste

137. ILBOUDO Moussa

138. KAFANDO Lassané

139. KINDA Grégoire

140. KOALA Wendlaboum Hilaire

141. KOMBASSERE Firmin

142. LENDE Assami alias Toni

143. LINGANI Halidou

144. MANDE Bassirou

145. MOROGO Adama

146. NANA Omar

147. NIKIEMA Adama

148. NIKIEMA Omar

149. NOMBO Wendpousdé

150. OUALI Soali

151. OUEDRAOGO Ali

152. OUEDRAOGO abdoulaye

153. OUEDRAOGO Adama

154. OUEDRAOGO Amado

155. OUEDRAOGO Harouna

156. OUEDRAOGO Idrissa

157. OUEDRAOGO Ismael

158. OUEDRAOGO Yéro

159. OUEDRAOGO Zamma

160. PAGMOGDA Hamed Daniel

161. RABO Ali

162. SALIM Djibril

163. SAMANDOULGOU Ibrahim

164. SANKARA Hamed

165. SAWADOGO Abdoul Raouf

166. SAWADOGO Rasmané

167. SEBGO Salif

168. SINARE Serges Gislain

169. SONDE Sayouba

170. TANDAMA Bassirou

171. TAPSOBA Pascal Amsa

172. TIEMTORE Souleymane

173. TIENDREBEOGO Hamed

174. TIENDREBEOGO Geoffroy

175. TIENDREBEOGO Omar

176. TONDE Raogo françois

177. TONTEPAMBO Souleymane

178. TRAORE Moussa

179. TRAORE Sidpasamdé Arnaud

180. TRAORE Zégué Aboubacar

181. ZAGRE Adama

182. ZONGO Abdoul Aziz

183. ZOUNGRANA Hamidou alias Diaz

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE OUAHIGOUYA

184. BOULO Harouna

185. OUEDRAOGO Lassané

186. OUEDRAOGO Rahim

187. OUEDRAGO Souleymane

188. SAWADOGO Bouba

189. SAWADOGO Boureima de Ousséni

190. TALL Issouf

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE TENKODOGO

191. DICKO HamadouHamadou

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE TOUGAN

192. BADO Bagnon

193. KIENTEGA Ibrahim

194. NIAMOUKARA Jerome

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE YAKO

195. BELEMSIGRI Eric

196. KABORE Issouf

197. NACOULAMA Nabasrogo Casimir

198. SONDO Soumaïla

199. SONDO Djibrila

200. SONDO Guédé

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE ZINIARE

201. COMPAORE Boukaré

202. CONGO Abdoulaye

203. SAWADOGO Abdou

La peine d'emprisonnement des condamnés dont les noms suivent qui ont montré une ardeur au travail dans les champs, chantiers et ateliers est réduite en raison de la durée inscrite au regard de leurs noms :

CENTRE PENITENTIAIRE AGRICOLE DE BAPORO

001. KAREMBIRI Bonaventure 4 mois

002. SAWADOGO Abdoulaye 4 mois

003. KAGAMBEGA Kuilga Aimé 5 mois

004. KONE Issa 5 mois

005. SAWADOGO Moubarak 5 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE BANFORA

006. BARRY Salif 3 mois

OO7. BARRY Ousmane 3 mois

008. HEMA Moussa 3 mois

009. KALMOGO Pato alias Jean-Pierre 3 mois

010. SOMA Doumabaina 3 mois

011. SOMA Sory 3 mois

012. SOMDA Bertin 4 mois

013. SOMDA Hypolyte 3 mois

014. ZONGO Alassane 3 mois

015. CISSE Amadou 4 mois

016. KARA Hamidou 4 mois

017. OUATTARA Drissa 4 mois

018. OUEDRAODO Iliasse 4 mois

019. SANGARE Sita alias Daïba 4 mois

020. SANOU Samson 4 mois

021. SAWADOGO Drissa 4 mois

022. SOURABIE Yacouba 4 mois

023. TAMBOURA Boukaré 4 mois

024. TINTO Ali 4 mois

025. BALLO Drissa 5 mois

026. FAYAMA Sylvain 5 mois

027. SANKARA Zakaria 5 mois

028. SIDIBE Alaye ... .mois

029. SOMDA Nab 5 mois

030. SOULAMA Souleymane 5 mois

031. ANGO Boubacar 8 mois

032. SIDIBE Amadou 8 mois

033. SIDIBE Amidou dit Nafa 8 mois

O34. SOMA Diapo 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE BOBO-DIOULASSO

035. BARRY Faiçal 3 mois

036. DIALLO Adama 3 mois

037. BATIONO Robert 3 mois

038. NIAMPA Ibrahim 3 mois

039. SANOGO Mahama 3 mois

040. SANOU Moussa 3 mois

041. TONI Fatimata 3 mois

042. BOLY Djibril 4 mois

043. DABO SIdiki 4 mois

044. DIALLO Saadou 4 mois

045. DIBLONGO Souleymane 4 mois

046. DAO Arouna 4 mois

047. KABRE Issa 4 mois

048. KABORE Issa 4 mois

049. KIENOU Zakaria 4 mois

050. KINDO Amadé 4 mois

051. KUENAE Ivonne 4 mois

052. MILLOGO Issa 4 mois

053. NEBIE Dramane 4 mois

054. OUATTARA Madou 4 mois

055. OUATTARA Moussa 4 mois

056. OUEDRAOGO Boukaré 4 mois

057. OUEDRAOGO Djibril 4 mois

058. OUEDRAOGO Souleymane dit Wendsongnamba 4 mois

059. OULE Madou 4 mois

060. SANKARA Souleymane 4 mois

061. SANOU Souleymane 4 mois

062. SAWADOGO Abdoulaye 4 mois

063. TALL Issa 4 mois

064. TRAORE Abdoul Aziz 4 mois

065. TRAORE Konde Oumar 4 mois

066. TRAORE Moussa 5 mois

067. BATIENE Moumouni 5 mois

068. DEME Ragnangnéwendé Wenceslas 5 mois

069. KABORE Harouna 5 mois

070. KOUADIO Konan 5 mois

071. OUEDRAOGO Zakaria 5 mois

072. ROUAMBA Abdoul Razak 5 mois

073. SANOU Amadou dit Michel 5 mois

074. SAWADOGO Souleymane alias Solo 5 mois

075. TCHOUMKEU Emmanuel 5 mois

076. BARRO Adama 6 mois

077. BELEM Abdoulaye 6 mois

078. DAO Arouna 6 mois

079. DAKUYO Olivier alias Sam 6 mois

080. SABA Issaka 6 mois

081. SIRIBIE Souleymane 6 mois

082. TRAORE Toufam 6 mois

083. OUATTARA Aboubacar 8 mois

084. SAWADOGO Boukari 8 mois

085. SAWADOGO Boureima 8 mois

086. SEREME Moussa 8 mois

087. SOLGA Wodi Davy 8 mois

088. TRAORE Aboubacar 8 mois

089. DICKO Missana 8 mois

090. KAMBOUA Lonhoua 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE BOGANDE

091. DIABOUGA Liyaba 4 mois

092. YARGA Soukou 4 mois

093. BIKIENGA Saidou 5 mois

094. LANKOANDE Ardjima de Harba 5 mois

095. LANKOANDE Thimothé 5 mois

096. NAMOUNTOUGOU Diagnoagou 5 mois

097. TAMBIGA Bandiba 5 mois

098. GAYERI B. Victor 6 mois

099. NADINGA Domanipo 6 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE BOROMO

100. BARRY Abdoulaye 3 mois

101. BARRY Pathé 3 mois

102. BOLY Noufou 3 mois

103. PINDE Loté 3 mois

104. SANKARA Oumar 3 mois

105. TAMBOURA Ousmane 3 mois

106. BAMOGO Daniel 4 mois

107. BARRY Djibrina 4 mois

108. BARRY Ramata 4 mois

109. SANKARA Tamingsom 4 mois

110. SAWADOGO Maurou 4 mois

111. SOMA Ernest 4 mois

112. BOLY Hassim 5 mois

113. GUIRA Abdoul Ouahab 5 mois

114. SANFO Harouna 5 mois

115. OUEDRAOGO Seydou 6 mois

116. BANDE Yacouba 8 mois

117. BARRY Zakaria 8 mois

118. DA Thierry 8 mois

119. KONE Bakari 8 mois

120. SIDIBE Sita 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE DEDOUGOU

121. BIDIGA Alassane 4 mois

122. BLA Simoke 4 mois

123. DAYO Pascal 4 mois

124. DICKO Aida 4 mois

125. OUEDRAOGO Malicky 4 mois

126. SAWADOGO Ibrahim 4 mois

127. ZOUNGRANA Rasmané 4 mois

128. BORO Soumaila 5 mois

129. DIALLO Issa 5 mois

130. KIENOU Kiri 5 mois

131. PARE Dramane 5 mois

132. DAO Alassane 6 mois

133. KOMI Malick 6 mois

134. MOUKORO Sabéré 6 mois

135. TIAHOUN Bozimavo 6 mois

136. COULIBALY Bonaventure 8 mois

137. COULIBALY Dimbabi 8 mois

138. COULIBALY Samou 8 mois

139. DAKUYO Jean 8 mois

140. ZIE Harouna Roland 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE DIAPAGA

141. BAHADJO Moussa 4 mois

142. BARRY Ali de Hamadou 4 mois

143. COULIDIATI Boama 4 mois

144. NIOULA Kouma 4 mois

145. NIOULA Yempabou 4 mois

146. BARRY Hamadou 5 mois

147. DIALLO Ousmane 5 mois

148. DAMBRE Issouf 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE DIEBOUGOU

149. BATIONO YiriZonon Fabrice 3 mois

150. KAMBOULE Ganwane 3 mois

151. KIENTEGA Daouda 3 mois

152. TRAORE Sidiki 3 mois

153. DABIRE Achiraf 4 mois

154. DIALLO Tahirou 4 mois

155. FARMA Karim 4 mois

156. KAMBIRE Sowor 4 mois

157. TALL Hamadou 4 mois

158. BENAO Harouna 5 mois

159. KAM Bonkounté 5 mois

160. OUATTARA Honoré 6 mois

161. SOMDA Koun-win dit Romaric 6 mois

162. SOME Jean claude 6 mois

163. TRAORE Issa 6 mois

164. PALENFO Sami Mabongno 8 mois

165. TOURE Tahirou 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE DJIBO

166. KIENI Hamadoum 3 mois

167. DICKO Amadou Idrissa 4 mois

168. DICKO Hamadou HAMADOUM 4 mois

169. DICKO Ousmane Djibrilou 4 mois

170. DICKO Tidiane 4 mois

171. KABORE Issa 4 mois

172. CISSE Hamadoum 5 mois

173. DIA Abdoulaye 5 mois

174. DICKO Abdoulaye Amadou 5 mois

175. DICKO Abdoulaye Yéro 5 mois

176. DICKO HamidouAdama 5 mois

177. DICKO Sitta 5 mois

178. DICKO Hassane Sita 6 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE DORI

179. DICKO Boubacar Amadou alias Rasta 3 mois

180. DIALLO Alou Mamoudou 3 mois

181. HAMA Ag Ibhalamag 4 mois

182. BOUBACAR Séni 5 mois

183. DASSONDA Koka 6 mois

184. RAMDE Yemdaogo alias Job 6 mois

185. TINDANO Aldjouma Alfa alias Domaye 6 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE FADA N'GOURMA

186. BANDE Abdoulaye 4 mois

187. KONDIA Yempabou 4 mois

188. ZONGO Oualiyou 4 mois

189. BOLY Mahamoudou 5 mois

190. DIALLO Saydou 6 mois

191. KOUARA Adiaradara Barthélémy 6 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE GAOUA

192. DA Tounondiré 3 mois

193. DEME Mamoudou 3 mois

194. KAMBOU Aimé 3 mois

195. KAMBOU Oho Akissi 3 mois

196. OUEDRAOGO Hamidou 3 mois

197. SOME Dabouo 3 mois

198. COULIBALY Adama 4 mois

199. DIALLO Issouf 4 mois

200. GOUBA David 4 mois

201. HIEN Daguité 4 mois

202. PALENFO Jean de Dieu 4 mois

203. SANKARA Salif 4 mois

204. SOME Banhoro 4 mois

205. TIOYE Fliman 4 mois

206. DA Sié Samuel 5 mois

207. DA Too 5 mois

208. DA Dieudonné 5 mois

209. DIABATE Aboubacar 5 mois

210. KABRE Nassirou 5 mois

211. KAMBOU Aristide 5 mois

212. SANOU Adama 5 mois

213. YOUI Bienvenu Bèbè 5 mois

214. SOME Kodjo dit Goba 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE KAYA

215. KANDE Kotido 3 mois

216. KOURAOGO Mahamadi 3 mois

217. OUEDRAOGO Emilien 3 mois

218. OUEDRAOGO G. Eric 3 mois

219. PAFADNAM Mahamado 3 mois

220. TRAORE Amadou 3 mois

221. SIMPORE Wahabou 3 mois

222. ZONGO Barthélémy 3 mois

223. BAMOGO Sayouba 4 mois

224. OUEDRAOGO Harouna 4 mois

225. SAWADOGO Pamoussa 4 mois

226. SEBGO Boukaré 4 mois

227. SONDE Boureima Hamado 4 mois

228. YAMEOGO Soumaila 4 mois

229. CISSE Ousséni 5 mois

230. KOMBASSERE Issaka Eli 5 mois

231. MONE Santara 5 mois

232. NAGABILA Oumarou 5 mois

233. SORE Seydou 5 mois

234. OUEDRAOGO Assami 6 mois

235. OUEDRAOGO Hamado 8 mois

236. OUEDRAOGO Nagabila 8 mois

237. OUIMINGA Wendatta 8 mois

238. SAWADOGO Rasmané 8 mois

Et

239. OUEDRAOGO Harouna (condamné à vie) 20 ans

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE KONGOUSSI

240. KAGOYE Issa 3 mois

241. BADINI Boukaré 4 mois

242. OUEDRAOGO Seydou 4 mois

243. BOUGMA Emmanuel 4 mois

244. DIALLO Issa 4 mois

245. DIANDE Issaka 4 mois

246. DICKO Boura 4 mois

247. DIALLO Amado 5 mois

248. OUEDRAOGO Hamidou 5 mois

249. AWA Alpha Seydou 6 mois

250. BANDE Alidou 6 mois

251. DAKISSAGA Ismaël 6 mois

252. SAWADOGO Jean Marie 6 mois

253. ZOUNGRANA Sougri-Nooma Romaric 6 mois

254. DICKO Sidi dit Anga 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE KOUDOUGOU

255. BADO Madou 3 mois

256. BAMOUNI Ossolo Félix 3 mois

257. GANDEMA Dramane 3 mois

258. GUE Ibié de Yalayon 3 mois

259. SAWADOGO Issaka 3 mois

260. YAMEOGO Bertrand 3 mois

261. BAKOUALA Pierre 4 mois

262. BAYILI Bazona 4 mois

263. BATIONO Baoma 4 mois

264. IDO Bession 4 mois

265. NASSA Bassirou 4 mois

266. SORGHO Bertrand 4 mois

267. ZOMA Richard 4 mois

268. KONDOMBO Madi 5 mois

269. BARRY Oumarou 6 mois

270. KIENTEGA Félix 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE LEO

271. KONATE Nafion 3 mois

272. NACRO Ayouba 3 mois

273. NACRO B. Yacouba 3 mois

274. NAPON Kwamé Ahmed Marius 3 mois

275. KIEMDE Adama 4 mois

276. BARRY Souleymane 5 mois

277. BONKOUNGOU Albert 5 mois

278. DIALLO Ousséni 6 mois

279. KABORE Koudbi 6 mois

280. BARRY Amidou 8 mois

281. BARRY Idrissa de Abdoulaye 8 mois

282. BARRY Idrissa de Yamba 8 mois

283. BARRY Moussa 8 mois

284. DADJAN Akim 8 mois

285. DIALLO Moumouni 8 mois

286. NIGNAN Djamel 8 mois

287. NIGNAN Mamourou 8 mois

288. SAKANDE Adama 8 mois

289. SAKANDE Issaka 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE MANGA

290. CONGO Saidou 3 mois

291. BADO Doviayi Sylvain 4 mois

292. CONGO Koumyagna Dieudonné Mohamed 4 mois

293. CONGO Souleymane 4 mois

294. DIPAMA Victor 4 mois

295. ILBOUDO Pibi Honoré 4 mois

296. SIMPORE Harouna 4 mois

297. SEDOGO Yacouba 4 mois

298. TIEMTORE Adama 4 mois

299. TIEMTORE Harouna 4 mois

300. YAGUIBOU Sékoari alias Kaba 4 mois

301. ZOUNGRANA Kiswensida 4 mois

302. ZOUNDI Jean Aziz 4 mois

303. BAGA Mohamed 5 mois

304. BILGO Salfo 5 mois

305. COMPAORE Abdou 5 mois

306. OUEDRAOGO Rasmané 5 mois

307. TIETIEMBOU Aouchagué 5 mois

308. KAMPA Issouf 6 mois

309. OUEDRAOGO Adama 6 mois

310. BARRY Idrissa 8 mois

311. HAOUYA Boukaré 8 mois

312. OUENA Korsè 8 mois

313. RECTOUMDA Abdoul Fatao 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE NOUNA

314. ROMBA Thomas 3 mois

315. KOETA Tahirou 4 mois

316. SANGARE Salifou 4 mois

317. TRAORE Bertin 4 mois

318. TRAORE Cyriaque Hiabé 4 mois

319. SIDIBE Dramane 5 mois

320. SOUMTOURA Sadou 5 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE ORODARA

321. BARRO Moussa 3 mois

322. BARRO Souleymane 3 mois

323. COULIBALY Sié dit Fatogoma 3 mois

324. DAO Daouda 3 mois

325. TRAORE Moussa 3 mois

326. TRAORE Salif 3 mois

327. KONATE Boukary 4 mois

328. OUATTARA Fousseni 4 mois

329. SANKARA Adama 4 mois

330. TRAORE Seydou 4 mois

331. BARRY Boukari 5 mois

332. BARRY Sibiri 5 mois

333. OUATTARA Brahima 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE OUAGADOUGOU

334. AMOUSSOU Malherbe C.N.T Sékou 3 mois

335. BADO Boureima 3 mois

336. BAMOGO Oumarou 3 mois

337. BONKOUNGOU Gaston 3 mois

338. BOUNDE Boubacar 3 mois

339. COMPAORE Fabrice de Hamidou 3 mois

340. DAKOURE Gueswendé 3 mois

341. GUINKO Abdoul Fataf 3 mois

342. IBRANGO Noufou 3 mois

343. KABORE Aboubacar 3 mois

344. KABORE Romaric 3 mois

345. KIENDREBEOGO Mohamed 3 mois

346. LANKOANDE Moussa alias Souleymane 3 mois

347. LINGA Mohamed 3 mois

348. MARANGA Alidou 3 mois

349. NIKIEMA Hermann 3 mois

350. OUEDRAOGO Faicale 3 mois

351. OUEDRAOGO Madi 3 mois

352. OUEDRAOGO Patindé 3 mois

353. OUEDRAOGO Salifou 3 mois

354. SAMUEL Loveth 3 mois

355. SEDOGO Zakari 3 mois

356. SINARE Kader 3 mois

357. SORO Kolo 3 mois

358. SOUDRE Hayatou 3 mois

359. TAPSOBA Adama 3 mois

360. TAPSOBA Mohamed Lamine 3 mois

361. TIENDREBEOGO Amado 3 mois

362. TIENDREBEOGO Hervé 3 mois

363. WELGO Souleymane 3 mois

364. YANGANI Edmond 3 mois

365. YOUGBARE Bertrand 3 mois

366. ZIDA Mahamadi 3 mois

367. ZONGO Souleymane 3 mois

368. ZOUNGRANA Jean Yves 3 mois

369. AKOUWERABOU Pohssé Azdine 4 mois

370. ALADIPO Adekunie Ibrahim 4 mois

371. ANEYAN Sylvain 4 mois

372. BAGUIAN Adama 4 mois

373. BAMOGO Adama 4 mois

374. BAMBARA B. Prospère 4 mois

375. BAMBIO Julien 4 mois

376. BANCE Amidou 4 mois

377. BARRO Abdoul Aziz 4 mois

378. BATIONO Judicael 4 mois

379. BAYALA Bruno 4 mois

380. BERE Téwendé Raoul Ulrich 4 mois

381. BIKIENGA Boukaré 4 mois

382. COMPAORE Fabrice 4 mois

383. CONVOLBO Ibrahim 4 mois

384. COMPAORE Kouka Sayouba 4 mois

385. DIALLO Abou 4 mois

386. DIALLO Alassane 4 mois

387. DIALLO Souleymane 4 mois

388. DICKO Hama 4 mois

389. DRABO Souleymane 4 mois

390. FOFANA Alassane 4 mois

391. GUIRA Adama 4 mois

392. GOUBA Isaac 4 mois

393. GUIGMA Karim 4 mois

394. ILBOUDO Abdou 4 mois

395. ILBOUDO Hamado 4 mois

396. ILBOUDO Ousmane 4 mois

397. ILBOUDO Saïdou 4 mois

398. KABORE Issouf 4 mois

399. KABORE Mathieu 4 mois

400. KABORE Abdoulaye 4 mois

401. KABORE Ousmane Mouni 4 mois

402. LOUGUE Karim 4 mois

403. MANDE Yassia 4 mois

404. MAMA Soumaila 4 mois

405. MINOUNGOU Roger 4 mois

406. MOYENGA Noel 4 mois

407. NACOULMA Patrice 4 mois

408. NANA Issaka 4 mois

409. NANA Norbert 4 mois

410. NIKIEMA Benjamin 4 mois

411. NAYAGA Arba Etienne 4 mois

412. NIKIEMA Denis 4 mois

413. NIKIEMA Nébila Arouna 4 mois

414. NIKIEMA Pierre 4 mois

415. NIKIEMA Rasmané 4 mois

416. ONADJA Karim 4 mois

417. OUANDAOGO Mahamoudou 4 mois

418. OUANGRAWA Souleymane 4 mois

419. OUEDRAOGO Abdoulaye 4 mois

420. OUEDRAOGO Abdou 4 mois

421. OUEDRAOGO Aboubacar 4 mois

422. OUEDRAOGO Adama de Karim 4 mois

423. OUEDRAOGO Amadou 4 mois

424. OUEDRAOGO Hamed 4 mois

425. OUEDRAOGO Assami 4 mois

426. OUEDRAOGO Boureima 4 mois

427. OUEDRAOGO Eustache 4 mois

428. OUEDRAOGO Issa 4 mois

429. OUEDRAOGO Issaka 4 mois

430. OUEDRAOGO Issaka de Hamado 4 mois

431. OUEDRAOGO Michel 4 mois

432. OUEDRAOGO Thierry Oswald Christian 4 mois

433. PODA Samuel 4 mois

434. SALOU Eric Gilles 4 mois

435. SAMARA Jacques 4 mois

436. SAMANDOULGOU Issouf 4 mois

437. SANKARA Adama alias SANFO Issa 4 mois

438. SAWADOGO Daouda 4 mois

439. SAWADOGO Lassané 4 mois

440. SAWADOGO Ousmane 4 mois

441. SEDOGO Tikuiga dit Adama 4 mois

442. SIMPORE Kader 4 mois

443. SOKOUNDO Souleymane 4 mois

444. SYLLA Soriba 4 mois

445. TALL Salifou 4 mois

446. TAPSOBA A wendgomdé 4 mois

447. TAPSOBA Issaka 4 mois

448. TAPSOBA Mahamadi 4 mois

449. TAPSOBA Oumarou 4 mois

450. TARGUIMA Silvain 4 mois

451. TEGUERA Adama 4 mois

452. TONDE Ablassé 4 mois

453. TOUGMA Ibrahim 4 mois

454. TRAORE Moustapha 4 mois

455. TRAORE Moustapha 4 mois

456. YAMEOGO Mohamed 4 mois

457. ZARE Aziz 4 mois

458. ZIDA Adama alias Adama édenté 4 mois

459. ZONGO Abdoulaye 4 mois

460. ZOURE Joel 4 mois

461. ZOUNGRANA Harouna 4 mois

462. ANDANI Aboubacar 5 mois

463. BILLO A Moumouni 5 mois

464. BLEDOU Kouamé Philippe 5 mois

465. DABO Bassirou 5 mois

466. DIARRA Mahamadi 5 mois

467. DICKO Hamidou 5 mois

468. DONYIRE Amado 5 mois

469. KABORE Simplice 5 mois

470. MOUSSAVOU Dan Wilfried 5 mois

471. OKORO Ukudu Asika 5 mois

472. OSAS Bose 5 mois

473. OUEDRAOGO Guetawendé Isinore 5 mois

474. OUEDRAOGO Kassoum 5 mois

475. OUENA Koudongon 5 mois

476. SAWADOGO Mahamadi 5 mois

477. SAWADOGO Saïdou 5 mois

478. SORGHO Pascal 5 mois

479. TOE Gnoussou 5 mois

480. TONDE Fayçal 5 mois

481. YAGO Issa 5 mois

482. ZOMA Christophe 5 mois

483. ZONGO Malik 5 mois

484. BICABA Arnaud 6 mois

485. GUENE Abdoulaye 6 mois

486. OUEDRAOGO Abdoul Sibiri 6 mois

487. SANKARA Abdoul Aziz 6 mois

488. GAGRE Lambila alias BAMOGO Issa 8 mois

489. KABORE T Vincent 8 mois

490. OUEDRAOGO Emmanuel 8 mois

491. SOULI Gilbert 8 mois

492. TIEMTORE Soumaïla 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE OUAHIGOUYA

493. DIARRA Abel 3 mois

494. DICKO Issa 3 mois

495. GADIAGA Amadoum 3 mois

496. GUIRO Moussa 3 mois

497. IDI Zoubeirou 3 mois

498. KARAMBIRI Daouda 3 mois

499. OUEDRAOGO Boureima 3 mois

500. ROMBA Soumaila 3 mois

501. SAWADOGO Abdoul Razai 3 mois

502. SIMPORE Moussa 3 mois

503. DIALLO Saïdou de Moustapha 4 mois

504. OUEDRAOGO Bassirou 4 mois

505. OUEDRAOGO Rasmané 4 mois

506. OUEDRAOGO Saidou de Salam 4 mois

507. OUEDRAOGO Yacouba de Amadé 4 mois

508. GONDE salam 5 mois

509. KONE Yaya 5 mois

510. LANKOANDE Diataga 5 mois

511. OUEDRAOGO Rabédyam dit Papou 5 mois

512. ZOROME Adama 5 mois

513. ZOUNGRANA Ambroise 5 mois

514. OUEDRAOGO Félix 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE TENKODOGO

515. KABORE Mahamadi 4 mois

516. KOANDA Madi 4 mois

517. LOBANE Abdou 4 mois

518. LOBANE Daouda 4 mois

519. NANGA Ali 4 mois

520. NONNI Maliki 4 mois

521. OUEDRAOGO Ali 4 mois

522. OUEDRAOGO Karim 4 mois

523. OUEDRAOGO Ousmane 4 mois

524. OUEDRAOGO Simon 4 mois

525. SALBRE Ousmane 4 mois

526. SANA Kadré 4 mois

527. SAWADOGO Pamoussa 4 mois

528. YABRE Noufou 4 mois

529. YAMEOGO Barthélémy 4 mois

530. ZANNE Oumarou 4 mois

531. ZOUNGRANA Yliassé 4 mois

532. ZOURE Abdoul Souleymane 4 mois

533. SANDWIDI Noé 5 mois

534. SANDWIDI Stanislas 5 mois

535. SOUKA Jérome 5 mois

536. BANCE Sidiki 6 mois

537. BANDE Mamoudou 6 mois

538. DIALLO Yacouba 6 mois

539. GANDRE Jacob 8 mois

540. NARE Salfo 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE TOUGAN

541. FOROGO Issouf 3 mois

542. GORO Lanko 3 mois

543. CISSE Boureima 4 mois

544. PARE Martin 4 mois

545. SOW Seydou 5 mois

546. ZERBO Marcel 5 mois

547. SOW Rodrigue 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE YAKO

548. OUEDRAOGO Yassia 3 mois

549. SANFO Aboubacar 3 mois

550. KANGUI Moussa 4 mois

551. BAYALA Bassombié 5 mois

552. SONDO Dénis 5 mois

553. YOUGBARE Nikiemdaogo 6 mois

554. BARA Lamine 8 mois

555. LANKOANDE Jean-Paul 8 mois

MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE ZINIARE

556. KANAZOE Abdoul-Aziz 3 mois

557. OUEDRAOGO Antoine 3 mois

558. SODRE Halidou 3 mois

559. TIENDREBEOGO Abdoul-Aziz 3 mois

560. TIENDREBEOGO Romuald 4 mois

561. ZIDA Bernard 5 mois

562. SOURGOU Kassoum 6 mois

563. SONDE Oumarou dit Bébé 8 mois

564. SONDE Ousmane 8 mois

Le Ministre de la Communication et

des Relations avec le Parlement,

Porte-parole du gouvernement,

Rémis Fulgance DANDJINOU